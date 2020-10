Κόσμος

Τραμπ: Προεκλογικές συγκεντρώσεις με μαζική συμμετοχή παρά την πανδημία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος αψηφά τις επικρίσεις ότι αδιαφορεί για την υγεία των υποστηρικτών του.

Καθώς πλέον δεν απομένει ούτε μια εβδομάδα ως την ημέρα των εκλογών, ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διεκδικεί την επανεκλογή του την ερχόμενη Τρίτη, έκανε χθες εμφανίσεις σε προεκλογικές συγκεντρώσεις με μαζική συμμετοχή στην Αριζόνα, παρά τη νέα έξαρση των κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, αψηφώντας τις επικρίσεις για το ότι δίνει την προτεραιότητα στην παραμονή του στην εξουσία, αδιαφορώντας τελείως για την υγεία των υποστηρικτών του.

Η πανδημία του κορονοϊού, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 228.000 ανθρώπους κι έχει βυθίσει εκατομμύρια άλλους στην ανεργία, συνεχίζει να εξαπλώνεται με ταχύ ρυθμό λίγες ημέρες πριν από την αναμέτρηση του Τραμπ με τον Δημοκρατικό υποψήφιο για την Προεδρία, Τζο Μπάιντεν.

Ο Μπάιντεν διατηρεί άνετο προβάδισμα στις εθνικές δημοσκοπήσεις, οι οποίες δείχνουν πως οι πολίτες είναι ολοένα πιο καταπτοημένοι όσον αφορά τον τρόπο που ο Τραμπ χειρίστηκε τη σοβαρότερη κρίση δημόσιας υγείας στην πρόσφατη ιστορία των ΗΠΑ. Ωστόσο στις πολιτείες που αποτελούν “πεδία μάχης” καθώς πιθανόν θα κρίνουν το αποτέλεσμα, η διαφορά των δύο αντιπάλων είναι μικρότερη.

Σε συγκέντρωση που έγινε σε ανοικτό χώρο στην πόλη Γκούντγιαρ, στην Αριζόνα, ο Τραμπ συνέχισε να τάσσεται εναντίον της λήψης αυστηρότερων μέτρων για να αναχαιτιστεί η εξάπλωση του ιού. «Ο Μπάιντεν και οι Δημοκρατικοί σοσιαλιστές θέλουν να καθυστερήσουν το εμβόλιο, να παρατείνουν την πανδημία, να κλείσουν τα σχολεία σας, να κλείσουν τη χώρα μας», είπε ο Τραμπ στους συγκεντρωμένους, που έστεκαν ο ένας πλάι στον άλλο, με μόνο ορισμένους να φορούν μάσκες. «Αλλά η πολιτεία σας είναι ανοιχτή, σωστά; Είναι ωραία κι ανοιχτή».





Αρκετά εργαστήρια συνεχίζουν την κούρσα για την κατασκευή εμβολίου εναντίον του κορονοϊού και τη διάθεσή του στην αγορά, πάντως κανένα δεν αναμένεται να είναι έτοιμο πριν από τις εκλογές.

Σύμβουλος της εκστρατείας του Τραμπ χαρακτήρισε τις προεκλογικές συγκεντρώσεις «ανεκτίμητες», καθώς ο Μπάιντεν έχει πλέον απόλυτη υπεροχή ως προς τις τηλεοπτικές διαφημίσεις. «Αυτές οι συγκεντρώσεις φέρνουν σημαντική, δωρεάν κάλυψη από τα ΜΜΕ, που συμβάλλει να αντισταθμίζεται το πλεονέκτημα που έχει ο Μπάιντεν σε χρήμα. Το Fox News βασικά αναμεταδίδει τις συγκεντρώσεις ολόκληρες. Είναι σπουδαίος πόρος», εξήγησε.

Η εκστρατεία του Μπάιντεν συγκέντρωσε περίπου 130 εκατομμύρια δολάρια σε συνεισφορές την περίοδο από την 1η ως τη 14η Οκτωβρίου, ποσό περίπου τριπλάσιο από τα 44 εκατομμύρια δολάρια που μπόρεσε να συγκεντρώσει η εκστρατεία του Τραμπ, σύμφωνα με έγγραφα που υπέβαλαν στην Ομοσπονδιακή Εκλογική Επιτροπή.

Ο σύμβουλος σημείωσε ότι ο Τραμπ συνήθως επιλέγει να μιλά σε συγκεντρώσεις που οργανώνονται σε περιοχές της χώρας όπου φορούν μάσκες λιγότεροι και γενικά η ανησυχία για την πανδημία δεν είναι τόσο μεγάλη. Αν κανείς έβαζε τους τόπους των προεκλογικών εμφανίσεων του μεγιστάνα στον χάρτη, είπε ο σύμβουλος, θα έβλεπε πως «είναι πάνω στη γραμμή της διαίρεσης» όσον αφορά την πανδημία. Σε καθεμία από τις συγκεντρώσεις αυτές πήγαν χιλιάδες πολίτες.

Ο Κάιλ Κόντικ, πολιτικός αναλυτής στο Center for Politics του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνιας, σημείωσε όμως ότι οι συγκεντρώσεις αυτές μπορεί να πλήξουν τον Ρεπουμπλικάνο αντί να τον ωφελήσουν. «Η μεγαλύτερη έκθεση δεν φέρνει απαραιτήτως περισσότερες ψήφους και αναρωτιέμαι μήπως κάποιοι αναποφάσιστοι ενοχληθούν από την απόλυτη αδιαφορία για τα πρωτόκολλα αποτροπής της μόλυνσης από την COVID-19», εξήγησε ο Κόντικ.

Μια οργάνωση που τάσσεται υπέρ του Μπάιντεν, η Priorities USA Action, ανέφερε πως δημοσκοπήσεις που διενεργήθηκαν για λογαριασμό της σε έξι διεκδικούμενες πολιτείες έδειξαν πως όταν τέθηκε στους ψηφοφόρους ερώτημα για τις μεγάλες δημόσιες συγκεντρώσεις που οργανώνει ο Τραμπ χωρίς να απαιτείται η χρήση μάσκας, οι περισσότεροι εξέφρασαν την απαρέσκειά τους.

Αφού ενημερώθηκε από αξιωματούχους υγειονομικών υπηρεσιών την Τετάρτη, ο Μπάιντεν καταφέρθηκε εναντίον αυτής που αποκάλεσε παντελή αδιαφορία της κυβέρνησης του Τραμπ για τη δημόσια υγεία και το ότι δεν έχει σχέδιο για να αντιμετωπίσει την πανδημία. «Όσο περισσότερο μένει στην εξουσία, τόσο πιο αδιάφορος για τις συνέπειες γίνεται», είπε ο Μπάιντεν σε δημοσιογράφους προτού ψηφίσει εκ των προτέρων στην πόλη του, στο Ουίλμινγκτον (Ντέλαγουερ).

Δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Ipsos για το πρακτορείο Reuters, έδειξε πως Μπάιντεν και Τραμπ σχεδόν ισοψηφούν - η διαφορά τους είναι εντός του περιθωρίου στατιστικού σφάλματος - τόσο στην Αριζόνα, όσο και στη Φλόριντα, όπου οι δύο αντίπαλοι θα συνεχίσουν ταυτόχρονα τις εκστρατείες τους σήμερα Πέμπτη.

Στην Γκούντγιαρ, ο Τραμπ επανέλαβε, χωρίς να παρουσιάσει καμία απόδειξη, πως θα γίνει νοθεία στις εκλογές. «Το μεγαλύτερο πρόβλημά μου είναι αν κλέψουν» με τις επιστολικές ψήφους, επέμεινε, «αυτό είναι το μόνο που με ανησυχεί».

Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε να μην εμποδίσει την παράταση της παραλαβής επιστολικών ψήφων στην Πενσιλβάνια και τη Βόρεια Καρολίνα, απορρίπτοντας προσφυγές των Ρεπουμπλικάνων.

Τις τελευταίες 48 ώρες της εκστρατείας, ο Τραμπ θα κάνει ένδεκα ομιλίες σε δέκα πολιτείες, σύμφωνα με στέλεχος της εκστρατείας του.

Πάνω από 75 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν ήδη ψηφίσει, είτε διά ζώσης εκ των προτέρων, είτε επιστολικά, σύμφωνα με το US Elections Project του πανεπιστημίου της Φλόριντας. Πρόκειται για ρεκόρ. Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει πάνω από το 53% της συνολικής συμμετοχής το 2016.