Επιστρεπτέα προκαταβολή: Δικαίωμα συμμετοχής σε περισσότερες επιχειρήσεις

Μέχρι πότε θα μείνει ανοικτή η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων. Τι αλλάζει στους όρους για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Aνοικτή έως την ερχόμενη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου θα μείνει η πλατφόρμα για την «επιστρεπτέα προκαταβολή» λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος, ενώ το οικονομικό επιτελείο αποφάσισε να βελτιώσει τους όρους της έγκρισης αυτών των χαμηλότοκων δανείων.

Η νέα απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 233/10.10.2020 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων "Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορoνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020"» δημοσιεύθηκε ήδη σε ΦΕΚ.

Με τη νέα απόφαση, κατ' αρχήν και κατ' εξαίρεση, μπορούν να υποβάλουν αίτηση και οι επιχειρήσεις, που δήλωσαν μεν έως την 28η Σεπτεμβρίου στοιχεία εσόδων στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Τα Έσοδά μου», στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ, αλλά δεν είχαν υποβάλει έως αυτήν την ημερομηνία εκδήλωση ενδιαφέροντος για χρηματοδότηση μέσω «επιστρεπτέας προκαταβολής». Έτσι, οι επιχειρήσεις που υπέβαλαν έως τώρα αίτηση και η οποία είχε απορριφθεί επειδή δεν είχαν υποβάλει εκδήλωση ενδιαφέροντος έως τις 28 Σεπτεμβρίου, έχουν τη δυνατότητα να επανυποβάλουν αίτηση έως την ερχόμενη Δευτέρα.

Παράλληλα, βελτιώνονται και οι όροι υπό τους οποίους μια επιχείρηση μπορεί να έχει «κούρεμα» 40% στην επιστρεπτέα προκαταβολή, εφόσον διατηρεί το προσωπικό της για ένα έτος. Η προηγούμενη διατύπωση της υπουργικής απόφασης για την επιστρεπτέα προκαταβολή ουσιαστικά απέκλειε από αυτό το μέτρο τις επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερο προσωπικό το καλοκαίρι σε σχέση με τους προηγούμενους ή τους επόμενους μήνες. Με τη νέα διατύπωση, το κριτήριο για τον αριθμό του προσωπικού γίνεται πιο ελαστικό ως προς τον μήνα αναφοράς για τον αριθμό των εργαζομένων.

Ειδικότερα, παρέχεται δυνατότητα επιστροφής μόνο ποσοστού 60% της ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις που απασχολούσαν την 1η Αυγούστου περισσότερους από 20 εργαζόμενους, εφόσον διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό των εργαζομένων έως και την 1η Αυγούστου 2021. Σε περίπτωση, όμως, που ο αριθμός των εργαζομένων την 1η Αυγούστου 2020 είναι υψηλότερος από αυτόν της 1ης Μαρτίου 2020, το «κούρεμα» παρέχεται εφόσον η επιχείρηση διατηρήσει κατά μέσο όρο τον αριθμό των εργαζομένων του Μαρτίου έως και την 1η Αυγούστου 2021. Σε κάθε περίπτωση, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις.

Παρόμοια ελαστικότητα ισχύει πλέον και ως προς την υποχρέωση διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων έως το τέλος του έτους, για όσους χρηματοδοτηθούν από την επιστρεπτέα προκαταβολή. Έτσι, εάν ο αριθμός εργαζομένων είναι υψηλότερος την 1η Αυγούστου σε σύγκριση με αυτόν της 1ης Μαρτίου, ως βάση υπολογισμού για την ΕΡΓΑΝΗ θα ληφθεί ο Μάρτιος.

Ταυτόχρονα, με άλλη απόφαση ορίζονται και οι προϋποθέσεις για την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 534 ευρώ σε μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες που έχουν πληγεί οικονομικά, και για τους οποίους ίσχυσαν ειδικά και έκτακτα μέτρα περί απαγόρευσης ή αναστολής λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους κατά τον Αύγουστο.

Δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι:

οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι,

οι ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων,

οι κοινωνίες αστικού ή κληρονομικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με εξαίρεση τις κοινωνίες κληρονόμων εταίρων ΕΠΕ,

οι επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζόμενους ή απασχολούν έως και 20 εργαζόμενους.

Η αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως και τις 2 Νοεμβρίου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport», και τα 534 ευρώ καταβάλλονται στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της δικαιούχου επιχείρησης που δηλώνεται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ. Η αιτούσα επιχείρηση ενημερώνεται ψηφιακά από την ΑΑΔΕ αναφορικά με την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής της.