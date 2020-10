Κόσμος

Φρίκη στη Γαλλία: Αποκεφαλισμός γυναίκας σε εκκλησία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα τρομοκρατική επίθεση ως “αντίποινα” για τα σατιρικά σκίτσα του Μωάμεθ. Τουλάχιστον τρεις οι νεκροί.

Σοκαρισμένη είναι η διεθνής κοινή γνώμη από τη νέα τρομοκρατική επίθεση στη Γαλλία. Ο δράστης αποκεφάλισε μία γυναίκα μέσα σε καθεδρικό ναό της Νίκαιας και σκότωσε με μαχαίρι άλλους δύο ανθρώπους.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν και άλλα άτομα, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Ο μακελάρης, ο οποίος συνελήφθη, φέρεται να είπε πως ήθελε να “τιμωρήσει” τους Γάλλους για τα σατιρικά σκίτσα του Μωάμεθ, αναβιώνοντας τις μνήμες από τον φρικτό αποκεφαλισμό του καθηγητή στο Παρίσι.

BREAKING - Terror attack Nice (France):



- 3 deaths

- 1 woman beheaded inside the church of Notre-Damme in Nice

- attacker shot down



Mayor of Nice: "The terrorist shouted Allah-u-Akbar at the time of the attack" pic.twitter.com/WeTFCUEM3g — Oh boy what a shot (@ohboywhatashot) October 29, 2020

Yeasterday, President Erdogan of Turkey warned of France wanting to start a new crusade.



This morning, Islamic terrorists murdered two Catholics in Nice, beheading one Catholic woman and slitting a Catholic man's throat.



They also stabbed several others. pic.twitter.com/Ltu5bgaJqO

— Catholic Arena (@CatholicArena) October 29, 2020

Εν τω μεταξύ, η αστυνομία πυροβόλησε και σκότωσε έναν άνδρα στο Μονφαβέ, κοντά στην Αβινιόν της νότιας Γαλλίας, ο οποίος νωρίτερα είχε απειλήσει περαστικό με όπλο, ανακοίνωσε η αστυνομία επιβεβαιώνοντας προηγούμενες πληροφορίες των μέσων ενημέρωσης. Σύμφωνα με τον ραδιοφωνικό σταθμό Europe 1, ο άνδρας είχε φωνάξει "Αλλάχου Άκμπαρ".

Μηνύματα αλληλεγγύης προς τη Γαλλία

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την εξής ανάρτηση στα γαλλικά στο Twitter, για τη σημερινή τρομοκρατική επίθεση στη Νίκαια της Γαλλίας: «Profondement choque par l' attaque terroriste de #Nice. Pleine solidarite envers la France. Nous sommes unis». Με την ανάρτησή του ο Έλληνας πρωθυπουργός δηλώνει «Βαθιά σοκαρισμένος από την τρομοκρατική επίθεση στη Νίκαια» εκφράζοντας παράλληλα «Απόλυτη αλληλεγγύη προς τη Γαλλία. Είμαστε ενωμένοι».

Μήνυμα αλληλεγγύης προς τη Γαλλία και ενότητας απέναντι στη βαρβαρότητα και το φανατισμό απηύθυναν, μέσω του twitter, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με αφορμή τις τρομοκρατικές επιθέσεις που έλαβαν χώρα στη Νίκαια.

«Καταδικάζω τη φρικτή και βάναυση επίθεση που έλαβε χώρα στη Νίκαια και είμαι ολόψυχα με τη Γαλλία. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα αυτής της φρικιαστικής πράξης. Ολόκληρη η Ευρώπη βρίσκεται σε αλληλεγγύη προς τη Γαλλία. Παραμένουμε ενωμένοι και αποφασισμένοι απέναντι στη βαρβαρότητα και τον φανατισμό», είναι το μήνυμα της Προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο Σαρλ Μισέλ από την πλευρά του αναφέρει: «Εκφράζω την πλήρη αλληλεγγύη μου στη Γαλλία και τους Γάλλους. Οι σκέψεις μου είναι στα θύματα της απαιχθούς επίθεσης στη Νϊκαια και στους οικείους τους. Όλη η Ευρώπη είναι μαζί σας».