Ζώδια

Λίτσα Πατέρα: Ο Ουρανός στον Ταύρο φέρνει ανατροπές (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια ζώδια πρέπει να προσέχουν. Ποιες είναι οι.... καλές ημερομηνίες. Αναλυτικές προβλέψεις