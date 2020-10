Πολιτική

Κορονοϊός: Lockdown σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Ροδόπη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την επιβολή των νέων περιοριστικών μέτρων ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Στο δεύτερο κύμα της πανδημίας και στη λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή της ήταν αφιερωμένη η εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι αύριο θα ανακοινώσει μέτρα για την αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος. «Πρέπει όπως και στην πρώτη φάση όπου πήραμε μέτρα νωρίς, να λάβουμε ξανά και πιο έγκαιρα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες αυστηρότερα μέτρα ώστε να προλάβουμε τα χειρότερα, να σώσουμε ανθρώπινες ζωές και να μειώσουμε την πίεση η οποία ασκείται στο σύστημα υγείας. Αύριο θα ανακοινώσω ένα νέο σχέδιο δράσης διάρκειας ενός μήνα» ανέφερε. «Θα ξαναπώ ότι ο στόχος μας παραμένει η αποφυγή ενός καθολικού lockdown για αυτό και θα προχωρήσουμε σε μια περαιτέρω ενίσχυση των στοχευμένων περιορισμών. Μια πολιτική η οποία όμως πρέπει να εφαρμοστεί με τρόπο απόλυτο» πρόσθεσε.

Ανακοίνωσε ότι οι περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας και της Ροδόπης περνούν στο «επίπεδο 4» και θα ισχύσουν τα μέτρα για τις περιοχές που βρίσκονται «στο κόκκινο». «Από σήμερα πρέπει να παρθούν κάποιες έκτακτες αποφάσεις. Θεσσαλονίκη, Ροδόπη και Λάρισα μπαίνουν στο κόκκινο, αυτό σημαίνει ότι αναστέλλονται οι περισσότερες λειτουργίες πλην όμως, τονίζω, του λιανεμπορίου και του σχολείου», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Κατήγγειλε τις επιθέσεις που δέχεται τις τελευταίες μέρες ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας. «Βρίσκω απαράδεκτο το γεγονός ότι κάποιοι έχουν επιλέξει να στοχοποιήσουν επιστήμονες. Και θεωρώ ότι συγκεκριμένα η στοχοποίηση του καθηγητή, του κ. Τσιόδρα, η οποία είναι πολύ συστηματική τις τελευταίες μέρες είναι απαράδεκτη. Εάν θέλουν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι να μας ασκήσουν κριτική, εδώ είμαστε να ασκήσουν κριτική στην Κυβέρνηση, σε εμένα προσωπικά, στους υπεύθυνους Υπουργούς, αλλά να στοχοποιούνται επιστήμονες οι οποίοι το μόνο το οποίο κάνουν είναι να καταθέτουν την επιστημονική τους γνώση προς κρίση στην Πολιτεία για να παίρνουμε εμείς τις αποφάσεις, είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι τελείως-τελείως λανθασμένο, ειδικά σε μία συγκυρία όπου πρέπει και πάλι να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας για την ορθότητα των μέτρων που λαμβάνουμε», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναλυτικά η εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Έχουμε μία πλούσια ατζέντα στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Όλα τα θέματα εκ των πραγμάτων επηρεάζονται, ενδεχομένως να μπαίνουν και σε δεύτερη μοίρα, από την επικαιρότητα του δεύτερου κύματος του Covid.

Δεν χρειάζεται να σας δώσω τα σχετικά στοιχεία. Βλέπετε τι γίνεται σε όλο τον κόσμο, πρωτίστως στην Ευρώπη. Είμαστε αντιμέτωποι με ένα δεύτερο κύμα, το οποίο είναι πιο επιθετικό και από αυτό το οποίο είχαμε αντιμετωπίσει τον Μάρτιο και τον Απρίλιο.

Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τα θέματα αυτά σήμερα και σε ένα έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για να δούμε σε ποιο βαθμό μπορούμε να συμφωνήσουμε σε ένα διευρωπαϊκό σύστημα δράσης. Ωστόσο, μέχρι που να γίνει αυτό, τα μέτρα τα οποία κάθε χώρα λαμβάνει αποτελούν εθνική ευθύνη της κάθε κυβέρνησης. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε συγκριτικά, το τονίζω, καλύτερα αποτελέσματα από την υπόλοιπη Ευρώπη. Θα έλεγα ότι είμαστε ενδεχομένως 2 με 3 εβδομάδες πίσω από αυτό το οποίο βιώνουν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες σήμερα.

Οφείλω να σας πω όμως ότι η πίεση την οποία δέχεται το Σύστημα Υγείας είναι η μεγαλύτερη από ποτέ και πρέπει, όπως και στην πρώτη φάση όπου πήραμε μέτρα νωρίς, να λάβουμε ξανά και πιο έγκαιρα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες αυστηρότερα μέτρα, ώστε να προλάβουμε τα χειρότερα, να σώσουμε ανθρώπινες ζωές και να μειώσουμε την πίεση η οποία ασκείται στο Σύστημα Υγείας.

Αύριο θα ανακοινώσω ένα νέο σχέδιο δράσης διάρκειας ενός μήνα. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες σήμερα, θα πω μόνο ότι γνωρίζουμε πια από τις διαδικασίες ιχνηλάτησης ποιες οικονομικές δραστηριότητες προκαλούν πρόβλημα γρήγορης διασποράς του ιού και ποιες δεν προκαλούν τόσο μεγάλη διασπορά του ιού, οπότε θα προσαρμόσουμε το σχέδιό μας για τον επόμενο μήνα στα πραγματικά δεδομένα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας.

Από σήμερα όμως πρέπει να παρθούν κάποιες έκτακτες αποφάσεις. Θεσσαλονίκη, Ροδόπη και Λάρισα μπαίνουν στο κόκκινο, αυτό σημαίνει ότι αναστέλλονται οι περισσότερες λειτουργίες πλην όμως, το τονίζω, του λιανεμπορίου και των σχολείων.

Θα ξαναπώ ότι ο στόχος μας παραμένει η αποφυγή ενός καθολικού lockdown, γι’ αυτό και θα προχωρήσουμε σε μια περαιτέρω ενίσχυση των στοχευμένων περιορισμών. Μία πολιτική η οποία όμως πρέπει να εφαρμοστεί με τρόπο απόλυτο.

Το επόμενο 15νθημερο είναι στην κυριολεξία κρίσιμο και στο μέτωπο αυτό κάθε Υπουργείο έχει τη δική του θέση. Για παράδειγμα η τηλεργασία την οποία έχουμε εφαρμόσει πρέπει και να τηρείται και πρέπει να παρακολουθείται από όλους σας. Οι συγκοινωνίες έχουν ήδη προχωρήσει στην εξεύρεση άμεσων λύσεων για τη βελτίωση συνθηκών στην καθημερινή μετακίνηση. Είναι ένας διαρκής αγώνας αυτός ο οποίος γίνεται.

Και βέβαια τα οικονομικά Υπουργεία επεξεργάζονται ήδη μέτρα ανακούφισης εργαζομένων και επιχειρήσεων που θα επηρεαστούν εκ των πραγμάτων περισσότερο από τα μέτρα τα οποία θα αναγγείλουμε.

Είναι σαφές επίσης ότι θα ενισχύσουμε, το έχουμε ήδη κάνει, τους ελέγχους σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Ελληνική Αστυνομία, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Νομίζω ότι τα όσα είπε ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας την Τρίτη για την ατομική μας ευθύνη και τους κανόνες ως παιδεία άσκησης της προσωπικής μας ελευθερίας είναι καταλυτικά. Σε αυτό το πεδίο και σε αυτή την κατεύθυνση θα επιμείνουμε ενημερώνοντας, πείθοντας, ελέγχοντας.

Είναι σημαντικό για ακόμα μια φορά να γίνει κατανοητό ότι οι μικρές υποχωρήσεις για μικρό διάστημα μπορούν να φέρουν μεγάλα αποτελέσματα για μεγάλο χρόνο.

Θέλω επίσης να κάνω μία αναφορά στο γεγονός ότι προβληματίζομαι ιδιαίτερα, μάλλον να χρησιμοποιήσω μία πιο αυστηρή έκφραση, βρίσκω απαράδεκτο το γεγονός ότι κάποιοι έχουν επιλέξει να στοχοποιήσουν επιστήμονες. Και θεωρώ ότι συγκεκριμένα η στοχοποίηση του καθηγητή, του κ. Τσιόδρα, η οποία είναι πολύ συστηματική τις τελευταίες μέρες είναι απαράδεκτη.

Εάν θέλουν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι να μας ασκήσουν κριτική, εδώ είμαστε να ασκήσουν κριτική στην κυβέρνηση, σε εμένα προσωπικά, στους υπεύθυνους Υπουργούς, αλλά να στοχοποιούνται επιστήμονες οι οποίοι το μόνο το οποίο κάνουν είναι να καταθέτουν την επιστημονική τους γνώση προς κρίση στην Πολιτεία για να παίρνουμε εμείς τις αποφάσεις, είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι τελείως-τελείως λανθασμένο, ειδικά σε μία συγκυρία, όπου πρέπει και πάλι να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας για την ορθότητα των μέτρων που λαμβάνουμε.

Κλείνω λέγοντας, ότι η χθεσινή επέτειος ανέδειξε τα δύο μέτωπα που η χώρα μας σήμερα αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις: Το μέτωπο της υγείας και το εθνικό μέτωπο, και ανέδειξε ταυτόχρονα την ασφάλεια ως ένα στοιχείο που διατρέχει οριζόντια αυτές τις δύο μεγάλες προκλήσεις.

Ήταν όμως νομίζω και μία ευκαιρία να φέρουμε στο προσκήνιο το συστατικό το οποίο θα μας οδηγήσει και τώρα πιστεύω στην νικηφόρα έκβαση των αγώνων που δίνουμε: Την ετοιμότητα της πολιτείας, την ενότητα, τη συστράτευση των πολιτών. Από τη μία την κρατική μέριμνα, από την άλλη τη συνειδητή ατομική ευθύνη.

Και είμαι σίγουρος ότι αυτή τη σκέψη έκαναν χθες όλες οι Ελληνίδες, όλοι οι Έλληνες, έστω και χωρίς την αφορμή των παρελάσεων ή των παραδοσιακών εκδηλώσεων. Ήταν ο χθεσινός, ένας εορτασμός αυτοσυνειδησίας και ενότητας και αυτό το πνεύμα πρέπει να κρατήσουμε ζωντανό, μετατρέποντάς το σε καθημερινή πρακτική. Ο καθένας στον τομέα του και όλοι μαζί στην Ελλάδα ολόκληρη».