Πολιτική

Τσιάρας σε Δικαστές: Δεν θα αλλάξει ο τρόπος αξιολόγησης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνάντηση του προεδρείου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΔΕ) με τον υπουργό Δικαιοσύνης. Τι αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους.

Συνάντηση του προεδρείου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΔΕ) με τον υπουργό Δικαιοσύνης Κωνσταντίνο Τσιάρα πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης.

Κατά την συνάντηση αυτή, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ΕΔΕ εξέφρασε την ανησυχία της και την έντονη αντίθεσή της στην φημολογούμενη αλλγή του τρόπου αξιολόγησης των δικαστικών λειτουργών και τη θεσμοθέτηση του βοηθού δικαστή στον Άρειο Πάγο.

Από την πλευρά του ο υπουργός Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την ανακοίνωση, διαβεβαίωσε την ΕΔΕ, ότι σε κάθε περίπτωση οι βοηθοί δικαστή δεν μπορεί παρά να είναι δικαστικοί υπάλληλοι που θα συνεπικουρούν τους δικαστές όλων των βαθμίδων, εφόσον τα δικαστήρια το κρίνουν σκόπιμο, ενώ συμφώνησαν τα δύο μέρη «στην ανάγκη διατήρησης της επετηρίδας ως ασφαλούς κριτηρίου προαγωγής δικαστών και εισαγγελέων».

Παράλληλα, ο υπουργός Δικαιοσύνης διευκρίνισε ότι δεν είναι στις προθέσεις του η παράταση του ωραρίου των ποινικών ακροατηρίων, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση, ενώ υποσχέθηκε να καλυφθούν άμεσα τα κενά που δημιουργήθηκαν στα Ειρηνοδικεία από τον Ιούνιο του 2019.