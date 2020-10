Κοινωνία

Έπεσαν το πρώτα χιόνια στον Όλυμπο (βίντεο)

Η χιονόπτωση ήταν περισσότερο έντονη στα 2.600 μέτρα στη διάρκεια της νύχτας.

Tα πρώτα χιόνια της χρονιάς «έπεσαν» στον Όλυμπο τα ξημερώματα της Πέμπτης.

«Χιονίζει αυτή την στιγμή στον Όλυμπο και συγκεκριμένα, πάνω από τα 2600μ», αναφέρεται σε ανάρτηση του Forecast Weather Greece.