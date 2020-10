Παράξενα

“Ρούντολφ”: στο σφυρί... κούκλες από την θρυλική ταινία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσα χρήματα αναμένεται να "πιάσουν" οι δύο κούκλες που χρησιμοποιήθηκαν στο αρχικό stop-motion φιλμ του 1964.

Ας δώσουν προσοχή οι φανατικοί θαυμαστές -και νοσταλγοί- της κλασικής πλέον χριστουγεννιάτικης τηλεταινίας «Rudolf the Red-Nosed Reindeer»: δύο από τις κούκλες που χρησιμοποιήθηκαν στην αρχική stop-motion ταινία του 1964 θα δημοπρατηθούν από τον καλιφορνέζικο οίκο Profiles in History στις 13 Νοεμβρίου και εκτιμάται ότι θα πιάσουν 150.000 με 250.000 δολάρια.

Οι δύο φιγούρες είναι κατασκευασμένες από τον Ιάπωνα κουκλοποιό Ichiro Komuro και, το 2006, ο εκτιμητής ενθυμίων ποπ κουλτούρας Simeon Lipman είχε πει στο PBS ότι «αυτές είναι φτιαγμένες στο χέρι. Δεν ήταν παιχνίδια. Είχαν μηχανισμούς που επέτρεπαν να κινούνται, σχεδόν να ζωντανεύουν. Ουδείς μαζικός κατασκευαστής παιχνιδιών, ειδικά τη δεκαετία του 1960, έκανε τέτοια πράγματα. Φτιάχτηκαν για να χρησιμοποιηθούν σε ταινία».

Κάποια στιγμή μέσα στη δεκαετία του 1970, οι κούκλες που χρησιμοποιήθηκαν στην τηλεταινία κατέληξαν στα χέρια της Barbara Adams, γραμματέως για πολλά χρόνια στην εταιρεία παραγωγής της «Rudolf the Red-Nosed Reindeer». Διακοσμούσε με αυτές το χριστουγεννιάτικο δέντρο και άφηνε τ' ανίψια της να παίζουν μαζί τους. Οι περισσότερες έλιωσαν σε μια σοφίτα που ήταν ζεστή σαν φούρνος, αλλά ο ανιψιός της Barbara έφερε τις δύο που είχαν επιβιώσει, τον Άγιο Βασίλη και τον Ρούντολφ, τον τάρανδο με την κόκκινη μύτη, στο Antiques Roadshow, το 2006, όπου και βγήκαν στο σφυρί με τιμή εκκίνησης 8.000 με 10.000 δολάρια. Τις κούκλες απέκτησε ο Keith Kreiss, ιδιοκτήτης του Time and Space Toys και ξόδεψε άλλα 4.000 δολάρια για να αποκατασταθούν από μια ομάδα ειδικών από το στούντιο stop-motion ταινιών Screen Novelties και το Center of Puppetry Arts της Ατλάντα (πριν την αποκατάσταση, ο Rudolf είχε χάσει τη μύτη του και ο Άγιος Βασίλης το μισό μουστάκι του - το οποίο ήταν από τρίχες γιακ).

Σήμερα, ο ύψους 28 εκατοστών Άγιος Βασίλης και ο ύψος 15 εκατοστών Ρούντολφ είναι σε εξαιρετική κατάσταση, όπως διαβεβαιώνει ο σημερινός ιδιοκτήτης τους, ο συλλέκτης ενθυμίων ποπ κουλτούρας Peter Lutrario από το Staten Island. «Μπορείς να κινήσεις όχι μόνο τα χέρια, τα πόδια και το κεφάλι, αλλά και τα δάχτυλα και τους αντίχειρες» είπε στο Associated Press.

Τουλάχιστον ένα μουσείο έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να αποκτήσει τις δύο κούκλες: το Castle Noel, ιδιωτικό μουσείο χριστουγεννιάτικων ενθυμίων στην πόλη Μεντίνα στην Πολιτεία του Οχάιο. Ο ιδιοκτήτης του, ο Mark Klaus, έχει ξεκινήσει εκστρατεία crowdfunding για να χρηματοδοτήσει την αγορά.