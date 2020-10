Κοινωνία

Κορονοϊός - Αττική: “Λουκέτο” σε καφέ - μπαρ και εκατοντάδες παραβάσεις

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Πρόστιμο 5.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας επιβλήθηκε σε καφέ μπαρ στην Αθήνα, επειδή, σύμφωνα με την Αστυνομία, λειτουργούσε μετά τα μεσάνυχτα, κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων.

Παράλληλα, οι υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής σε 19.986 ελέγχους που πραγματοποίησαν συνολικά, χθες, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού, βεβαίωσαν, επίσης, τις εξής παραβάσεις:

438 για μη χρήση μάσκας και μη τήρηση της προβλεπόμενης απόστασης

91 για μετακίνηση σε απαγορευμένες ώρες

Οπως επισημαίνει η ΓΑΔΑ, οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για την προστασία της δημόσιας υγείας.