Πολιτισμός

Η Γκαλ Γκαντότ και η παγκόσμια εκστρατεία κατά των γάμων στην εφηβεία

Πως συμμετέχει η Τζένιφερ Άνιστον στην προσπάθεια διακοπής του "εθίμου" με τους ήδη δεκάδες εκατομμύρια γάμους.

Η 35χρονη ηθοποιός ένωσε τις δυνάμει της με τη συμπρωταγωνίστριά της στην ταινία«Wonder Woman», Ρόμπιν Ράιτ στην εκστρατεία στο Instagram, #VowForGirls, με στόχο την ευαισθητοποίηση για τα εκατομμύρια έφηβων κοριτσιών που αναγκάζονται να παντρευτούν.

«Ευχαριστώ @robingwright που με επέλεξες και ρίχνεις φως σε αυτό τον σημαντικό σκοπό και σε αυτόν τον οργανισμό @vowforgirls», έγραψε σε λεζάντα μιας selfie. «Είναι το 2020 και εκατομμύρια νεαρά κορίτσια εξαναγκάζονται σε εφηβικούς γάμους σε όλο τον κόσμο - αυτό πρέπει να σταματήσει! Τα κορίτσια σε αυτήν την εποχή πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν ποιον και πότε θα παντρευτούν, πρέπει να έχουν την ελευθερία να επιλέξουν τη δική τους πορεία».

Η Ρόμπιν Ράιτ δημοσίευσε μια παρόμοια ανάρτηση, «#VowForGirls. Δεσμευόμαστε να βοηθήσουμε στον τερματισμό των 12 εκατομμυρίων παιδικών γάμων που γίνονται κάθε χρόνο. Επιλέγω τις @chelseahandler @jenniferaniston @gal_gadot. Για κάθε ανάρτηση οι @crateandbarrel @sundancenow θα δωρίζουν 1 δολάριο (συνολικά 85.000 δολάρια) στο @vowforgirls για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των κοριτσιών!».

Ο Ράιτ ζήτησε επίσης από την Τζένιφερ Άνιστον και την Τσέλσι Χάντλερ να συμμετάσχουν στην προσπάθεια.

Τα μοντέλα Κένταλ Τζένερ και Λέξι Γουντ συμμετείχαν στην εκστρατεία πέρυσι, με το σύνθημα «Δεν το κάνω».