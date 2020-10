Οικονομία

ΤΑΙΠΕΔ: e-auction για επτά ακίνητα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέοι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί αξιοποίησης ακινήτων από το Ταμείο. Ποιες περιπτώσεις αφορά η δημοπρασία.

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικης Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ) συνεχίζει την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα e-Αuction και τον ιστότοπο www.e-publicrealestate.gr με την έναρξη διαγωνιστικών διαδικασιών για επτά νέα ακίνητα.

Τα ακίνητα του e-Auction IX

Νέα Ηρακλείτσα, Καβάλα: Όμορα παραθαλάσσια οικόπεδα (πώληση) Σαμπάριζα, Ερμιόνη, Αργολίδα: Τρία γειτνιάζοντα παραθαλάσσια οικόπεδα (πώληση) Ιαματική Πηγή Ξενία Κύθνου, Κύθνος, Κυκλάδες (μεταβίβαση δικαιώματος επιφανείας για 99 χρόνια) Κέντρο, Αθήνα (Ιπποκράτους), Αττική: Πολυώροφο κτίριο γραφείων (πώληση) Κέντρο, Αθήνα (Αιόλου & Ερμού), Αττική: Οροφοδιαμέρισμα Γ’ ορόφου σε πολυώροφο κτίριο (πώληση) Ανδρίτσαινα, Ηλεία: Πρώην Ειρηνοδικείο, τριώροφο λιθόκτιστο κεραμοσκεπές κτίριο (πώληση) Κλειτορία, Αχαΐα: Πρώην Ειρηνοδικείο, διώροφο κτίσμα (πώληση)

Η προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων της Α’ Φάσης του Διαγωνισμού έχει οριστεί για τις 18 Μαρτίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον ιστότοπο www.e-publicrealestate.gr και στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ για περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία του e-Auction και ενημέρωση για τα ακίνητα.