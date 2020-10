Πολιτική

Ξανθός για κορονοϊό: Τα μέτρα απαιτούν κλίμα συναίνεσης

Τι ζήτησε από την Κυβέρνηση ο πρώην Υπ. Υγείας για την δημόσια Υγεία. Επίθεση Παππά στον Καραμανλή για τα μέσα μεταφοράς.

Μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα ο Τομεάρχης Υγείας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Ξανθός, ανέφερε, μεταξύ άλλων ότι «είμαστε σε φάση εκθετικής αύξησης κρουσμάτων και δυστυχώς είμαστε στο όριο απώλειας ελέγχου. Προφανώς είναι μία φάση που απαιτείται αυξημένη επιδημιολογική επιτήρηση και πολλαπλά μέτρα έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά του ιού στην κοινότητα, να ενισχυθεί το ΕΣΥ και βεβαίως να υπάρξουν αντισταθμιστικές παρεμβάσεις στις επιχειρήσεις, στους εργαζόμενους, στα εισοδήματα που πλήττονται από τα περιοριστικά μέτρα».

Συμπλήρωσε ότι «τα αντανακλαστικά της Κυβέρνησης πρέπει να βελτιωθούν και βεβαίως οι κρίσιμες πολιτικές αποφάσεις πρέπει να βασίζονται στις εισηγήσεις των ειδικών. Υπάρχει μία δυσπιστία και ένα έλλειμμα συμμόρφωσης. Αυτό σημαίνει ότι η πειθώς που έχει ασκήσει η Πολιτεία δεν είναι η απαιτούμενη. Πρέπει να πειστεί η κοινωνία ότι υπάρχει σχέδιο, ότι υπάρχει μέριμνα για αυτούς που θα πληγούν περισσότερο. Είναι επιβεβλημένο να τεκμηριώνεται με πειστικό τρόπο η εκτίμηση ανάλυσης κινδύνου και είναι αναγκαίο να υπάρχει διαφάνεια στη διαχείριση, αλλά και στην πληροφορία. Η διαχείριση τέτοιων υγειονομικών κρίσεων προϋποθέτει διαφάνεια στις πληροφορίες, ως ουσιώδες μέτρο πρόληψης, καθώς η αξιόπιστη πληροφόρηση διαμορφώνει σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνία και βοηθά καταλυτικά στην κοινωνική συμμόρφωση».

Ο πρώην Υπουργός Υγείας κάλεσε την Κυβέρνηση να αναλάβει την πρωτοβουλία συνεννόησης με τις πολιτικές δυνάμεις, αναφέροντας «εμείς είμαστε διατεθειμένοι, όπως έχουμε κάνει από την αρχή της πανδημίας, να συμβάλουμε θετικά στη διαχείριση της πανδημίας. Άλλωστε για να υπάρχει αποτελεσματικότητα στα μέτρα δημόσιας υγείας πρέπει να έχει εξασφαλιστεί κλίμα πολιτικών και κοινωνικών συναινέσεων».

Αναφορικά με τις παρεμβάσεις που ο ίδιος προκρίνει ως άμεσες προτεραιότητες για το σύστημα υγείας σημείωσε ότι «αυτή τη στιγμή το «παιχνίδι παίζεται» στην εύκολη και δωρεάν πρόσβαση σε κλινική εκτίμηση και σε τεστ. Συνεπώς η εμπλοκή της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), των Κέντρων Υγείας και των ΤΟΜΥ ώστε να υπάρχει ένα ανάχωμα ροών προς τα νοσοκομεία είναι άμεση προτεραιότητα, και η ενσωμάτωσή της έχει καθυστερήσει σημαντικά από την αρχή της πανδημίας. Πριν δύο εβδομάδες το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε επιτέλους την αξιοποίηση κάποιων δομών ΠΦΥ, αλλά οι ανακοινώσεις είναι ακόμη σε φάση σταδιακής υλοποίησης. Δεύτερον, η κυβέρνηση εξακολουθεί να μην αποζημιώνει τα τεστ που γίνονται στον ιδιωτικό τομέα – σας θυμίζω ότι αποτελούν το 1/3 των τεστ που γίνονται ημερησίως-. Άρα πρέπει να υπάρξει το τεστ πρέπει να ανακοστολογηθεί, να συνταγογραφείται κατόπιν συγκεκριμένων ενδείξεων και να αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ, χωρίς την επιβάρυνση του πολίτη. Και τρίτον να οργανωθεί καλύτερα η φροντίδα των χρόνιων ασθενών, αν είναι δυνατό και με ανάπτυξη κατ’ οίκον υπηρεσιών. Είναι ιδιαίτερα κρίσιμο να αποφύγουμε ένα άτυπο lockdownστην τακτική λειτουργία του ΕΣΥ αυτή την περίοδο, αφήνοντας ακάλυπτες τακτικές και σημαντικές υγειονομικές ανάγκες».

Παππάς: ακόμη 270 λεωφορεία μπορούν να βγουν στους δρόμους

Εν τω μεταξύ, σε δήλωση του, ο Τομεάρχης Υποδομών και Μεταφορών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Παππάς, μετά από επίσκεψη του σε αμαξοστάσια του ΟΣΥ, υποστηρίζει ότι «Οι ευθύνες και η αμέλεια σε σχέση με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς είναι εγκληματικές. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 270 οχήματα με μικρές επιδιορθώσεις μπορούν να βγουν στον δρόμο. Άλλα οχήματα είναι έτοιμα και περιμένουν οδηγούς για να μπορούν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο, ο οποίος δικαιούται να απαιτεί μια αξιόπιστη υπηρεσία από τις δημόσιες μεταφορές. Πρέπει άμεσα να αρθούν οι αποσπάσεις οδηγών και μηχανικών από πολιτικά, βουλευτικά και υπουργικά γραφεία. Πρέπει να επισκευαστούν πάρα πολύ γρήγορα τα σχεδόν 300 οχήματα, τα οποία μπορούν με μικρές επιδιορθώσεις να εξυπηρετήσουν το επιβατικό κοινό. Πρέπει να γίνει ένας γρήγορος διαγωνισμός - προκήρυξη για να προσληφθεί το απαραίτητο προσωπικό, οδηγοί και μηχανικοί, με διαδικασίες ΑΣΕΠ, αντικειμενικά κριτήρια και διακομματικό έλεγχο και πρέπει να επαναπροκηρυχθεί ο διαγωνισμός για τα 750 λεωφορεία, τον οποίο χωρίς κανένα λογικό λόγο ακύρωσε ο κ. Καραμανλής».