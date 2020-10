Life

AC/DC - “Shot in the Dark”: ο συμβολισμός με κόκκινο χρώμα στο βιντεοκλίπ (βίντεο)

Πότε θα κυκλοφορήσει το 17ο άλμπουμ του θρυλικού συγκροτήματος.

Σε μια γιγαντιαία σκηνή με κόκκινο φως, ερμηνεύουν οι AC/DC το «Shot in the Dark» στο βιντεοκλίπ του πρώτου τους σιγκλ από το 2014. Το παρουσίασαν νωρίτερα μέσα στον μήνα, ανακοινώνοντας ότι θα περιληφθεί στο «Power Up», το 17ο άλμπουμ τους που θα κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου. Για το άλμπουμ, η μπάντα συνεργάστηκε και πάλι με τον παραγωγό Brendan O’Brien, ο οποίος ήταν στο τιμόνι και των δύο προηγούμενων εγχειρημάτων των AC/DC (το «Black Ice» του 2008 και το «Rock or Bust» του 2014).

Το «Power Up» καταφθάνει μετά από μία θυελλώδη περίοδο για το συγκρότημα: γύρω στο 2015, ο ντράμερ Phil Rudd καταδικάστηκε σε οκτάμηνο κατ' οίκον περιορισμό (διάφορες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων κατοχή ναρκωτικών). Έναν χρόνο μετά, ο τραγουδιστής Brian Johnson υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει λόγω ενδεχομένου να απωλέσει μόνιμα την ακοή του (τον αντικατέστησε, για το υπόλοιπο της τουρνέ ο Axl Rose). Την ίδια χρονιά, ο μπασίστας Cliff Williams ανακοίνωσε ότι αποσύρεται. Και το 2017, ο Malcolm Young, που έπαιζε rhythm guitar, πέθανε, αφότου άνοια και ασθένεια τον είχαν αναγκάσει να αφήσει την μπάντα.

Όπως προσφάτως δήλωσαν τα μέλη του συγκροτήματος στο Rolling Stone, η συνάντησή τους στην κηδεία του Young ήταν αυτό που έθεσε σε κίνηση την επιστροφή τους (σε συνδυασμό με μια πειραματική θεραπεία που επέτρεψε στον Johnson να τραγουδήσει ξανά και να επανεμφανιστεί σε σκηνή συναυλιών). Στο αναμενόμενο άλμπουμ εμφανίζονται τα τέσσερα εναπομείναντα από τη σύνθεση του «Black in Black» μέλη του συγκροτήματος, με τον Stevie Young να είναι επισήμως πλέον στη θέση του θείου του, τού Malcolm Young.