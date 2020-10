Κόσμος

Σαουδική Αραβία: Επίθεση με μαχαίρι στον φρουρό του γαλλικού προξενείου

O φρουρός διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Τι ανακοίνωσε η γαλλική πρεσβεία.

(εικόνα αρχείου)

Ένας Σαουδάραβας συνελήφθη στην πόλη Τζέντα της Σαουδική Αραβίας, αφού επιτέθηκε με μαχαίρι σε φρουρό του προξενείου της Γαλλίας, σύμφωνα με σαουδαραβικά μέσα ενημέρωσης και τη γαλλική πρεσβεία.

"Ο δράστης συνελήφθη αμέσως από τις σαουδαραβικές δυνάμεις ασφαλείας μετά την επίθεση. Ο φρουρός διακομίστηκε στο νοσοκομείο και η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο. Καλούμε τους συμπατριώτες μας στη Σαουδική Αραβία να βρίσκονται σε μέγιστη επαγρύπνηση", ανέφερε η γαλλική πρεσβεία σε ανακοίνωσή της.