Πολιτική

Γεννηματά για κορονοϊό: η Κυβέρνηση έχει χάσει τον έλεγχο

Τι αναφέρει η επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής για τους χειρισμούς αντιμετώπισης της πανδημίας και τι ζητά για τα νέα μέτρα.

Σε δήλωση της, η Προέδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, η οποία παραμένει σε καραντίνα, καθώς διαγνώστηκε θετικό στον κορονοϊό ένα μέλος της οικογένειας της, αναφέρει «Είναι ώρα για αποφάσεις, χωρίς άλλη καθυστέρηση. Η κατάσταση με την πανδημία παίρνει επικίνδυνες διαστάσεις. Η Κυβέρνηση έχει χάσει τον έλεγχο, χάνει χρόνο και παραπέμπει συνεχώς για “αύριο” ό,τι έπρεπε να έχει γίνει ”χθες”».

«Είχα ζητήσει από τον κ. Μητσοτάκη να προχωρήσει άμεσα στη στήριξη του ΕΣΥ, την αποσυμφόρηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και των σχολείων. Αντί για έγκαιρη αντιμετώπιση, αφήνει να φτάσουμε στο κόκκινο. Αντί να προτάξει με σχέδιο τον περιορισμό της διασποράς, επιλέγει να παρέμβει εκ των υστέρων, μόνο με μέτρα περιοριστικά που έχουν και κοινωνικό και οικονομικό κόστος», προσέθεσε η κ. Γεννηματά.

Η επικεφαλής του ΚΙΝΑΛ καταλήγει αναφέροντας «σε κάθε περίπτωση το νέο σχέδιο που όπως μας είπε “θα ανακοινώσει” η Κυβέρνηση, πρέπει να προβλέπει την ουσιαστική οικονομική στήριξη των εργαζομένων, των ανέργων και των αγροτών και την εξασφάλιση ρευστότητας για να μείνουν ζωντανές οι επιχειρήσεις και πρώτα οι μικρομεσαίες».?