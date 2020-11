Life

VICE Specials στον ΑΝΤ1: “Μέσα στο μετρό της Θεσσαλονίκης” (εικόνες)

Οδοιπορικό στα έγκατα της γης όπου προχωρά το έργο και καταγραφή των διαφορετικών απόψεων για την ανάδειξη των αρχαιοτήτων.

Τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στη 01:15 το ελληνικό γραφείο του VICE παρουσιάζει στον ANT1 το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Μέσα στο μετρό της Θεσσαλονίκης».

Η ιστορία του μετρό της Θεσσαλονίκης είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο για την πόλη, από την εποχή της «τρύπας του Κούβελα» το 1989. Σήμερα, όμως, λόγω της εύρεσης σπάνιων αρχαιοτήτων στο σταθμό της Βενιζέλου έχει διχαστεί η πόλη ανάμεσα σε αυτούς που θέλουν την απόσπαση και επανατοποθέτησή τους και σε εκείνους που θέλουν να παραμείνουν εκεί και να ολοκληρωθεί ο σταθμός ύστερα από την παράδοση των άλλων σταθμών.

Η πρόσφατη έγκριση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου της μελέτης απόσπασης και επανατοποθέτησης, έχει οξύνει ακόμη περισσότερο τα πνεύματα, με κινήσεις πολιτών και αρχαιολόγων να έχουν κάνει προσφυγή στο ΣτΕ κατά της απόσπασης, η οποία εκδικάζεται σε λίγες μέρες, στις 6 Νοεμβρίου.

Η Ελίζα Μπενβενίστε και το VICE πήγαν στη Θεσσαλονίκη και μπήκαν στο μετρό για να διαπιστώσουν σε τι στάδιο βρίσκεται το έργο, έκαναν την υπέργεια διαδρομή με το δοκιμαστικό βαγόνι, αλλά και μία υπόγεια διαδρομή με μία ειδική πλατφόρμα, στην οποία ανεβαίνει τηλεοπτική κάμερα για πρώτη φορά.

Επίσης, μίλησαν με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές: Με τον νυν πρόεδρο της «Αττικό Μετρό», Νίκο Ταχιάο και τον πρώην πρόεδρο Γιάννη Μυλόπουλο, με τον πρώην δήμαρχο Γιάννη Μπουτάρη και τον σημερινό δήμαρχο Κωνσταντίνο Ζέρβα, με εκπροσώπους της Κίνησης Πολιτών που έχουν προσφύγει στο ΣτΕ, με καταστηματάρχες που έχουν πληγεί από τα εργοτάξια του μετρό στην Εγνατία, αλλά και με τον γνωστό αρχιτέκτονα Δημήτρη Κορρέ που εξειδικεύεται στις μετακινήσεις αρχαίων και βυζαντινών μνημείων και έχει εκπονήσει τη μελέτη απόσπασης και επανατοποθέτησης των αρχαίων στη Βενιζέλου.

Όλοι απάντησαν στο ερώτημα αν και πότε θα έχει μετρό η Θεσσαλονίκη.

VICE SPECIALS – Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, 01:15, στον ΑΝΤ1.