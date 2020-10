Κόσμος

Γαλλία: παγκόσμιο σοκ από τη νέα τρομοκρατική επίθεση

Μεταξύ των νεκρών και μία γυναίκα που βρέθηκε αποκεφαλισμένη. Ποιος είναι ο μακελάρης. Ποια η αφορμή για την επίθεση.

Ένας άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι εξαπέλυσε το πρωί επίθεση μέσα σε εκκλησία της Νίκαιας στη Γαλλία και σκότωσε τρεις ανθρώπους προτού συλληφθεί από την αστυνομία.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο δράστης τραυματίστηκε κατά τη σύλληψή του, αλλά είχε τις αιθήσεις του και ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, ενώ κατά τη διάρκεια της σύλληψής του φώναζε "Αλλάχου Άκμπαρ".

Ονομάζεται Μπραχίμ και είναι περίπου 25 ετών, σύμφωνα με πηγή που πρόσκειται στις έρευνες. Ο δράστης έδρασε μόνος του, ενώ η αστυνομία τού πήρε τα δακτυλικά αποτυπώματα για να διαπιστώσει αν βρισκόταν στον κατάλογο των υπόπτων για τρομοκρατία. Ο μακελάρης φέρεται να είπε πως ήθελε να “τιμωρήσει” τους Γάλλους για τα σατιρικά σκίτσα του Μωάμεθ, αναβιώνοντας τις μνήμες από τον φρικτό αποκεφαλισμό του καθηγητή στο Παρίσι.

Σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας, μεταξύ των θυμάτων είναι μια 70χρονη γυναίκα, της οποίας ο δράστης της έκοψε το λαιμό μέσα στην εκκλησία. Ένας άνδρας, ο οποίος μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου μέσα στην εκκλησία, ήταν ο νεωκόρος της. Το τρίτο θύμα, μια γυναίκα γύρω στα 40, μαχαιρώθηκε μέσα στην εκκλησία, αλλά κατάφερε να διαφύγει και να καταφύγει σε ένα γειτονικό μπαρ, όπου λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της. Σύμφωνα με μια πηγή της αστυνομίας, υπάρχουν έξι τραυματίες, αλλά ο απολογισμός αυτός είναι προσωρινός.

Η Γαλλία αύξησε σήμερα το επίπεδο συναγερμού στα εδάφη της στο ανώτατο επίπεδο, ανακοίνωσε πριν από λίγο ο πρωθυπουργός Ζαν Καστέξ, ο οποίος δήλωσε ενώπιον της Εθνοσυνέλευσης ότι η απάντηση της κυβέρνησης στην επίθεση θα είναι σκληρή και αμείλικτη. Οι καμπάνες σε ολόκληρη τη Γαλλία θα ηχήσουν πένθιμα στις 15:00 τοπική ώρα στη μνήμη των θυμάτων.

«Θα αναπτυχθούν από τρεις χιλιάδες στρατιώτες που είναι σήμερα, συνολικά επτά χιλιάδες στρατιώτες της επίλεκτης δύναμης «Sentinel» για να αντιμετωπιστεί η τρομοκρατική απειλή», τόνισε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, από τη Νίκαια όπου μετέβη μετά το μακελειό. «Η Γαλλία δέχεται επίθεση» δήλωσε.

Μηνύματα αλληλεγγύης προς τη Γαλλία

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την εξής ανάρτηση στα γαλλικά στο Twitter, για τη σημερινή τρομοκρατική επίθεση στη Νίκαια της Γαλλίας: «Profondement choque par l' attaque terroriste de #Nice. Pleine solidarite envers la France. Nous sommes unis». Με την ανάρτησή του ο Έλληνας πρωθυπουργός δηλώνει «Βαθιά σοκαρισμένος από την τρομοκρατική επίθεση στη Νίκαια» εκφράζοντας παράλληλα «Απόλυτη αλληλεγγύη προς τη Γαλλία. Είμαστε ενωμένοι».

Μήνυμα αλληλεγγύης προς τη Γαλλία και ενότητας απέναντι στη βαρβαρότητα και το φανατισμό απηύθυναν, μέσω του twitter, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με αφορμή τις τρομοκρατικές επιθέσεις που έλαβαν χώρα στη Νίκαια.

«Καταδικάζω τη φρικτή και βάναυση επίθεση που έλαβε χώρα στη Νίκαια και είμαι ολόψυχα με τη Γαλλία. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα αυτής της φρικιαστικής πράξης. Ολόκληρη η Ευρώπη βρίσκεται σε αλληλεγγύη προς τη Γαλλία. Παραμένουμε ενωμένοι και αποφασισμένοι απέναντι στη βαρβαρότητα και τον φανατισμό», είναι το μήνυμα της Προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο Σαρλ Μισέλ από την πλευρά του αναφέρει: «Εκφράζω την πλήρη αλληλεγγύη μου στη Γαλλία και τους Γάλλους. Οι σκέψεις μου είναι στα θύματα της απαιχθούς επίθεσης στη Νϊκαια και στους οικείους τους. Όλη η Ευρώπη είναι μαζί σας».