Κοινωνία

Κορονοϊός - “Άγιος Σάββας”: συναγερμός για κρούσματα

Εντοπίστηκαν θετικοί στον κορονοϊό τόσο ασθενείς, όσο και εργαζόμενοι στο νοσοκομείο. Ποια κλινική αναστέλλει τις εισαγωγές ασθενών.

Συναγερμός σήμανε στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» καθώς στη Γ2 Ορθοπαιδική Κλινική και στη Β΄ Παθολογική - Ογκολογική Κλινική εντοπίστηκαν θετικοί στον κορονοϊό 15 εργαζόμενοι και τέσσερις νοσηλευόμενοι.

Οι 15 επιβεβαιωμένοι θετικοί από το προσωπικό, ασυμπτωματικοί ή με ήπια συμπτωματολογία, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό. Επιπλέον, για προληπτικούς λόγους, τέθηκαν σε καραντίνα 25 άτομα από το προσωπικό, ενώ οι τέσσερις ασθενείς μεταφέρονται εντός της ημέρας σε απλές κλίνες της Κλινικής COVID του Νοσοκομείου «Αμαλία Φλέμιγκ».

Η Γ2 Ορθοπαιδική Κλινική συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της, ενώ η Β΄ Παθολογική Ογκολογική Κλινική αναστέλλει τις εισαγωγές νέων ασθενών για μία εβδομάδα. Οι νοσηλευόμενοι στην Κλινική μεταφέρθηκαν στην Α’ Παθολογική Ογκολογική Κλινική. Επισημαίνεται, ότι οι χημειοθεραπείες όλων των ασθενών συνεχίζονται κανονικά.

Στη Β’ Παθολογική Ογκολογική Κλινική ακολούθησε απολύμανση όλων των χώρων, αλλά και εκτεταμένη ιχνηλάτηση, όπως και στην Γ2 Ορθοπαιδική Κλινική, τόσο σε υγειονομικό προσωπικό, όσο και σε νοσηλευόμενους.

Τέλος, από σήμερα το πρωί πραγματοποιούνται rapid tests σε όλο το προσωπικό του Νοσοκομείου (σύνολο 1.200 άτομα).