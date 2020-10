Κοινωνία

Ανήλικοι σε συμμορία διακίνησης ναρκωτικών

Δρούσαν στο κέντρο της Αθήνας. Πώς έπεσαν στα χέρια των Αρχών.

Συμμορία, και με ανήλικα μέλη, που διακινούσε συστηματικά ναρκωτικές ουσίες στο κέντρο της Αθήνας εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Ειδικότερα, από άνδρες της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα, συνελήφθησαν, πρωινές ώρες της περασμένης Τρίτης στην Αθήνα, πέντε αλλοδαποί, δύο 13χρονοι, 15χρονος και 25χρονος, όλοι Αφγανοί, καθώς και 24χρονος Πακιστανός, κατηγορούμενοι για παράβαση της Νομοθεσίας περί Εξαρτησιογόνων Ουσιών και περί Όπλων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η συμμορία είχε ως ορμητήριο κατοικία κοντά στα σημεία όπου διακινούσε τις ναρκωτικές ουσίες στο κέντρο της Αθήνας και τα μέλη της είχαν διακριτούς ρόλους.

Συγκεκριμένα, ο 25χρονος ως επικεφαλής της σπείρας κατηύθυνε τη διαδικασία διακίνησης και συγκέντρωνε τα χρήματα από τις πωλήσεις. Ένας από τους δύο 13χρονους είχε τον ρόλο του φύλακα του σπιτιού καθ' όλο τω 24ωρο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη (13, 15 και 24 ετών) ήταν επιφορτισμένα με τη διακίνηση της ηρωίνης, τροφοδοτώντας πλήθος τοξικοεξαρτημένων ημερησίως.

Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

16 συσκευασίες ηρωίνης βάρους 22 γραμμαρίων

δύο συσκευασίες με ακατέργαστο χασίς βάρους 6 γραμμαρίων

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

πιστόλι με γεμιστήρα 14 φυσιγγίων

7.613 ευρώ

δύο κινητά τηλέφωνα

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.