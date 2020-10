Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: δεκαπλάσιες τιμές στη συγκέντρωση του ιού στα λύματα

Η αύξηση του ιικού φορτίου επιβεβαίωσε την αλλαγή επιδημιολογικού επιπέδου στην πόλη και την αναγκαιότητα άμεσης λήψης μέτρων...

Σε δεκαπλάσιες τιμές υπολογίζεται από το ΑΠΘ η συγκέντρωση του γονιδιώματος του SARS-CoV-2 στα λύματα του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, από την 12η Οκτωβρίου 2020, όταν ξεκίνησε να αποτυπώνεται στις μετρήσεις μία δραματικά επιδεινούμενη επιδημιολογική εικόνα για την πόλη.

Η διεπιστημονική ομάδα ερευνητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, που σε συνεργασία με την ΕΥΑΘ αναλύει συστηματικά, ανά δύο ημέρες, δείγματα από τα υγρά αστικά απόβλητα στην είσοδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης, στην μέτρηση της 27ης Οκτωβρίου 2020 υπολόγισε μία αύξηση του ιικού φορτίου, που επιβεβαίωσε την αλλαγή επιδημιολογικού επιπέδου στην πόλη και την αναγκαιότητα άμεσης λήψης μέτρων, προκειμένου να ανασχεθεί η δυναμική μιας εκθετικής διασποράς του κορονοϊού στην κοινότητα.

«Η τελευταία μας μέτρηση, που αφορά την ανάλυση δειγμάτων, τα οποία ελήφθησαν την 27η Οκτωβρίου, δείχνει μια τρομακτική αύξηση της συγκέντρωσης του ιού στα λύματα, σε σχέση με την αύξηση που είχε καταγραφεί την 21η Οκτωβρίου, όταν είχαμε την αρχή της έκρηξης των κρουσμάτων», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του ΑΠΘ και επιστημονικά υπεύθυνος του ερευνητικού έργου, καθ. Νίκος Παπαϊωάννου.

Η ομάδα του ΑΠΘ πέρα από τις ημερήσιες μετρήσεις προχώρησε και στον υπολογισμό των μέσων εβδομαδιαίων τιμών της συγκέντρωσης του ιού στα λύματα, επιβεβαιώνοντας ότι τα αποτελέσματα της ποσοστιαίας αύξησης που εξήγαγε ταυτίζονται πλήρως με την ποσοστιαία αύξηση, με βάση τον αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στην πόλη, που έχουν ανακοινωθεί ανά εβδομάδα από τον ΕΟΔΥ.

«Επιβεβαιώσαμε έτσι ότι οι μετρήσεις που κάνουμε μας δίνουν με ακρίβεια το προγνωστικό προφίλ των επόμενων 4-5 ημερών. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι με τα πραγματικά στοιχεία που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας, με βάση τις τιμές που βρίσκουμε αυτές τις μέρες, τα δραστικά μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού στη Θεσσαλονίκη, που εξήγγειλε ήδη στο υπουργικό συμβούλιο ο πρωθυπουργός και θα εξειδικευτούν τις επόμενες ώρες, είναι απολύτως επιβεβλημένα. Μονόδρομος είναι και η ατομική ευθύνη και κοινωνική συνείδηση, ο καθένας μας ξεχωριστά να συνειδητοποιήσει την κρισιμότητα της κατάστασης, τηρώντας ευλαβικά τα μέτρα της μάσκας, της τήρησης αποστάσεων και της απολύμανσης. Με τη σημερινή κατάσταση, σε 15 μέρες ίσως φτάναμε σε δεκαπλασιασμό του αριθμού των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων», εξήγησε ο πρύτανης του ΑΠΘ. Διευκρίνισε, δε, ότι για τα αποτελέσματα των μετρήσεων της ομάδας του ΑΠΘ είναι διαρκώς ενήμερες οι αρμόδιες αρχές της Πολιτείας και της Πολιτικής Προστασίας, όπως και η επιτροπή εμπειρογνωμώνων του υπουργείου Υγείας.

«Η Πολιτεία είναι σε διαρκή εγρήγορση και λαμβάνει άμεσα τις αναγκαίες αποφάσεις. Ως πανεπιστήμιο, ως επιστήμονες χρέος έχουμε να συνδράμουμε το έργο της. Έγκυρα και τεκμηριωμένα, ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και στοχευμένα», τόνισε ο κ. Παπαϊωάννου.

Η μεθοδολογία αποτίμησης του κορωνοϊού στα αστικά απόβλητα, που ανέπτυξε η ομάδα του ΑΠΘ, εξορθολογίζει τις μετρήσεις συγκέντρωσης του γονιδιώματος του ιού με βάση 24 περιβαλλοντικούς παράγοντες, που δύνανται να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Στην έρευνα συμμετέχουν καθηγητές από 11 διαφορετικά εργαστήρια των Τμημάτων Ιατρικής, Χημείας, Φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής, Βιολογίας, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ.