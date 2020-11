Κόσμος

Αμερικανικές εκλογές 2020 στον ΑΝΤ1

Ο ΑΝΤ1 θα μεταφέρει τον παλμό μίας από τις πιο σημαντικές εκλογικές αναμετρήσεις της σύγχρονης ιστορίας μέσα από δελτία ειδήσεων, αλλά και ζωντανές ενημερωτικές εκπομπές.

Έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη των τηλεθεατών με το κύρος, την αξιοπιστία και τη μαχητικότητά του, ο ΑΝΤ1 δηλώνει «παρών» σε όλα τα σημαντικά γεγονότα της ειδησεογραφίας και εκτός συνόρων.

Μετά τη ζωντανή αναμετάδοση όλων των τηλεμαχιών Τραμπ και Μπάιντεν, αλλά και των υποψηφίων για την αντιπροεδρία των Η.Π.Α., ο ΑΝΤ1 θα μεταφέρει τον παλμό μίας από τις πιο σημαντικές εκλογικές αναμετρήσεις της σύγχρονης ιστορίας. Με ανταποκρίσεις, συνεντεύξεις και αναλύσεις κορυφαίων προσωπικοτήτων μέσα από δελτία ειδήσεων, αλλά και ζωντανές ενημερωτικές εκπομπές.

Από τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου έως την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, η Μαρία Σαράφογλου ζωντανά από την Ουάσινγκτον θα μεταδίδει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 στις 18:50 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, όλες τις τελευταίες εξελίξεις από την αμερικανική πρωτεύουσα, αλλά και από το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ. Ακόμη, ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στις Η.Π.Α., Θανάσης Τσίτσας, θα μεταδίδει καθημερινά τον παλμό από το στρατηγείο του Τζο Μπάιντεν, στο Ντέλαγουερ.

Την ημέρα των αμερικανικών εκλογών, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, ο Τάσος Τέλλογλου και ο Αντώνης Φουρλής από την Αθήνα και η Μαρία Σαράφογλου από την Ουάσινγκτον, θα παρουσιάσουν στις 23:30 ένα live «Special Report» με αποκλειστικές συνεντεύξεις σημαντικών προσωπικοτήτων από τα επιτελεία των δύο υποψηφίων. Στο επίκεντρο της εκπομπής, οι επιπτώσεις των αμερικανικών εκλογών στη χώρα μας και την εξωτερική της πολιτική, ο αντίκτυπος του αποτελέσματος στην ένταση που υπάρχει ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, αλλά και η επόμενη ημέρα στο παγκόσμιο στερέωμα.

Μαζί τους, ο αναλυτής Διεθνών Θεμάτων του ΑΝΤ1, Κωνσταντίνος Φίλης, και ο επικεφαλής του Τμήματος Διεθνών Ειδήσεων του ΑΝΤ1, Νικόλας Βαφειάδης.