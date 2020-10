Πολιτική

Δένδιας: Οι στιγμές επιτάσσουν εθνική ομοψυχία

Ο ΥΠΕΞ ενημέρωσε τα κοινοβουλευτικά κόμματα για τα εθνικά θέματα.

«Οι στιγμές επιτάσσουν την ύπαρξη εθνικής ομοψυχίας όσον αφορά τα εθνικά μας θέματα», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης των εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών κομμάτων για θέματα εξωτερικής πολιτικής. «Είναι σημαντικό ότι υπάρχει ανταπόκριση από τη μεγαλύτερη πλειοψηφία των κοινοβουλευτικών κομμάτων σ' αυτή την απαίτηση των καιρών», προσέθεσε.

Όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας, παρόλο που η προηγούμενη ενημέρωση είχε λάβει χώρα πριν από περίπου δύο εβδομάδες, πολλά συνέβησαν έκτοτε και έκρινε σκόπιμο να πραγματοποιηθεί νέα ενημέρωση.

Όσον αφορά τη συμφωνία με την Αλβανία για την παραπομπή του ζητήματος της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών στο διεθνές δικαστήριο της Χάγης, ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως πρόκειται για «μια συμφωνία, η οποία χαίρει ευρύτατης αποδοχής και στις δύο χώρες». «Αναδεικνύει διεθνώς ότι η Ελλάδα αποτελεί υπόδειγμα για το πώς θα πρέπει να επιλύονται οι διαφορές μεταξύ γειτονικών φιλικών χωρών τον 21ο αιώνα, μέσω του καλόπιστου διαλόγου και της αρχής της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών σε αντιδιαστολή με τις αδιέξοδες, παράνομες και επικίνδυνες απόπειρες δημιουργίας τετελεσμένων από την Τουρκία», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Ενημέρωσε ακόμη τους συνομιλητές του για την επίσκεψη του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ την περασμένη εβδομάδα, κατά την οποία «τονίστηκε η σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης των διμερών μας σχέσεων με τη Ρωσία».

«Συγκρατώ όμως ότι ο Ρώσος ΥΠΕΞ προέβη και σε μια εξαιρετικής σημασίας δήλωση για το αναφαίρετο δικαίωμα της χώρας μας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα, όπως ορίζεται σαφώς από τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας στα 12 μίλια γενικά, αλλά και ειδικά στο Αιγαίο», σημείωσε ο κ. Δένδιας και τόνισε:

«Η δήλωση αυτή έχει ιδιαίτερο βάρος, αν λάβει κανείς υπόψη ότι γίνεται στην Αθήνα. Επίσης είναι μια δήλωση, η οποία καταλύει τον μύθο περί δήθεν αντίρρησης της Ρωσίας για την επέκταση των 12 μιλίων στο Αιγαίο».

Ο υπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε τους εκπροσώπους των κομμάτων για το εποικοδομητικό πνεύμα με το οποίο προσήλθαν στην ενημέρωση και προσέθεσε ότι αυτή θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα με την ενημέρωση του εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας.

Κατρούγκαλος: κυβερνητικές αντιφάσεις στα ελληνοτουρκικά

Θετική χαρακτήρισε τη συμφωνία για παραπομπή του ζητήματος των θαλασσίων ζωνών με την Αλβανία στη Χάγη, ο τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Κατρούγκαλος, κάνοντας, όμως, λόγο για κυβερνητικές αντιφάσεις στο θέμα των ελληνοτουρκικών.

Λοβέρδος: Ενημέρωση για όλα τα θέματα εξωτερικής πολιτικής από τον ΥΠΕΞ

Σε ενημέρωση για όλα τα θέματα εξωτερικής πολιτικής προχώρησε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, κατά τη συνάντησή του με τον εκπρόσωπο του Κινήματος Αλλαγής, όπως επεσήμανε ο Ανδρέας Λοβέρδος μετά τη συνάντησή τους στο υπουργείο Εξωτερικών.

«Με πρωτοβουλία του υπουργού Εξωτερικών συναντηθήκαμε σήμερα», ανέφερε ο κ. Λοβέρδος και πρόσθεσε: «Μας ενημέρωσε για τα θέματα των σχέσεών μας με τη Ρωσία, την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών του κ. Λαβρόφ και τις δηλώσεις που έκανε σχετικά με τα 12 μίλια στο Αιγαίο. Επίσης, με ενημέρωσε για τις νομικές και πολιτικές προϋποθέσεις για της κατάρτισης και συνυπογραφής συνυποσχετικού, προκειμένου Ελλάδα και Αλβανία να πάμε στη

ΚΚΕ: η πολιτική της ΝΔ βάζει σε σοβαρούς κινδύνους τον λαό μας

Αναλυτικά η δήλωση του Γιώργου Μαρίνου, μέλους του ΠΓ του ΚΚΕ, μετά τη συνάντηση με τον Νίκο Δένδια:

«Η όξυνση του ανταγωνισμού ανάμεσα στις αστικές τάξεις της Τουρκίας και της Ελλάδας και η κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας σε περιβάλλον γενικότερων ιμπεριαλιστικών διευθετήσεων στην Ανατ. Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή, έχει δημιουργήσει μια επικίνδυνη κατάσταση.

Στην πράξη έχει αποδειχθεί πως η πολιτική της εμπλοκής στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, που εφαρμόζει η κυβέρνηση της ΝΔ συνεχίζοντας την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων, βάζει σε σοβαρούς κινδύνους το λαό μας.

Η εμπλοκή αυτή και ιδιαίτερα οι κυρώσεις της ΕΕ και η ΝΑΤΟϊκή περικύκλωση κατά της Ρωσίας, έχουν αρνητικές συνέπειες στις ελληνο-ρωσικές σχέσεις.

Σε ότι αφορά την προσφυγή στο διεθνές δικαστήριο της Χάγης, θέλουμε να τονίσουμε πως σ’ αυτό επιδρούν ανταγωνισμοί και πολιτικές παρεμβάσεις και δεν μπορεί να εγγυηθεί δίκαιες λύσεις για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών ούτε με την Αλβανία ούτε με την Τουρκία.

Όσο δε για τα ζητήματα των χωρικών υδάτων, το ΚΚΕ έχει ξεκαθαρίσει ότι η επέκτασή τους στα 12 ναυτικά μίλια είναι δικαίωμα, που απορρέει από τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας και ισχύει για κάθε χώρα.

Όμως, στα χέρια αυτών που έχουν την πραγματική εξουσία σήμερα, δεν μπορεί αυτό να υπηρετήσει τα λαϊκά συμφέροντα, ούτε μπορεί να λειτουργήσει ως πανάκεια και να δώσει απάντηση στην τουρκική επιθετικότητα. Αντίθετα, μπορεί και να περιπλέξει παραπέρα την κατάσταση, να οξύνει τους ανταγωνισμούς σε βάρος όλων των λαών της περιοχής.

Στις συνθήκες αυτές αποκτά ιδιαίτερη σημασία η ενίσχυση της λαϊκής πάλης, για τη μη αλλαγή των συνόρων και των συνθηκών που τα καθορίζουν, το ξήλωμα των αμερικάνικων βάσεων, τη μη συμμετοχή της Ελλάδας σε ιμπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό και την αποδέσμευση από τις ιμπεριαλιστικές λυκοσυμμαχίες».