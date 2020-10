Πολιτική

Κορονοϊός - Βουλή: αυστηρότερα μέτρα αποφάσισε η Διάσκεψη των Προέδρων

Αναλυτικά τα μέτρα που αποφάσισε η Διάσκεψη των Προέδρων για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού.

Μετά τις τελευταίες επιδημιολογικές εξελίξεις, η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής αποφάσισε την αυστηροποίηση των μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού.

Ειδικότερα, αποφασίσθηκε:

-Οι παρόντες βουλευτές στην Ολομέλεια να περιοριστούν στους 50, από τους 60 που ήταν μέχρι σήμερα.

- Συχνότερες διακοπές των συνεδριάσεων της Ολομέλειας για αερισμό και απολύμανση της αίθουσας.

-Αναστέλλονται όλες οι συνεδριάσεις των Επιτροπής της Βουλής που δεν συνεδριάζουν στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας.

-Στις συνεδριάσεις των Επιτροπών συστήνεται στους βουλευτές η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή τους μέσω των τηλεσυνεδριάσεων.

-Οι συνεδριάσεις της Διάσκεψης Προέδρων θα γίνεται με μικρότερο αριθμό συμμετεχόντων χωρίς όμως να επηρεάζεται η αναλογικότητα.

Επίσης, από βδομάδα θα γίνεται θερμομέτρηση σε όλες τις εισόδους, όσων προσέρχονται στο Μέγαρο της Βουλής. Η εργασία των υπαλλήλων της Βουλής θα οργανωθεί σε κλιμάκια και θα αυξηθεί ο αριθμός των εργαζομένων που θα εργάζονται με τηλεργασία.