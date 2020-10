Οικονομία

Κορονοϊός: lockdown και στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων

Νέες notam που αφορούν περιορισμούς επιβατικών πτήσεων από τον Κρατικό Αερολιμένα Ιωαννίνων και από δύο πεδία προσγείωσης στις Σέρρες. Συμπληρωματικής notam για τα αεροδρόμια Κοζάνης και Καστοριάς.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοινώνει νέες notam που αφορούν περιορισμούς επιβατικών πτήσεων από τον Κρατικό Αερολιμένα Ιωαννίνων "ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΥΡΡΟΣ" και από τα δύο πεδία προσγείωσης ελαφρών αεροσκαφών, Χορτερό και Εμμανουήλ Παππάς στις Σέρρες. Παράλληλα ανακοινώνεται η έκδοση συμπληρωματικής notam για τα αεροδρόμια Κοζάνης «Φίλιππος» και Καστοριάς «Αριστοτέλης».

Οι αεροπορικές οδηγίες εντάσσονται στα μέτρα πρόληψης κατά του Covid-19 και ισχύουν από σήμερα Πέμπτη 29 Οκτωβρίου έως τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου 2020.

Ειδικότερα:

Η αεροπορική οδηγία για το αεροδρόμιο Ιωαννίνων προβλέπει ότι επιτρέπονται οι πτήσεις προς τα Γιάννενα με επιβάτες, επίσης επιτρέπονται μόνο οι αναχωρήσεις χωρίς επιβάτες, δηλαδή οι πτήσεις επιστροφής αεροσκάφους με το πλήρωμά του.

Από τους περιορισμούς πτήσεων στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων «ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΥΡΡΟΣ» ισχύουν οι ακόλουθες εξαιρέσεις:

Πτήσεις με επιβάτες διαμετακόμισης (Passengers in transit)

Πληρώματα και επιβάτες των εξής πτήσεων: οι κρατικές (state flights), οι υγειονομικού ενδιαφέροντος (sanitary flights), οι ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος (humanitarian flights), οι πτήσεις που αναφέρουν ότι ευρίσκονται σε επικίνδυνη κατάσταση (emergency flights) και οι στρατιωτικές πτήσεις (Military flights).

Όσον αφορά στους περιορισμούς πτήσεων στα δύο πεδία προσγείωσης ελαφρών αεροσκαφών στις Σέρρες ισχύουν τα ακόλουθα:

Δεν επιτρέπονται οι πτήσεις από το πεδίο προσγείωσης στο Χορτερό Σερρών και από το πεδίο προσγείωσης Σερρών - Εμμανουήλ Παππάς εκτός της περιφερειακής ενότητας Σερρών. Από τους περιορισμούς πτήσεων εξαιρούνται οι τοπικές εκπαιδευτικές πτήσεις μόνο εντός της περιφερειακής ενότητας Σερρών.

H συμπληρωματική αεροπορική οδηγία για τα αεροδρόμια Κοζάνης «Φίλιππος» και Καστοριάς «Αριστοτέλης» προβλέπει ότι επιτρέπονται οι πτήσεις επιβατών προς τους δύο περιφερειακούς αερολιμένες, ενώ όσον αφορά τις αναχωρήσεις από Καστοριά και Κοζάνη επιτρέπονται μόνο χωρίς επιβάτες, δηλαδή οι πτήσεις επιστροφής αεροσκάφους με το πλήρωμά του. Υπενθυμίζουμε ότι οι εξαιρέσεις ισχύουν ως έχουν από τις προϋπάρχουσες αεροπορικές οδηγίες και για τα δύο αεροδρόμια.