O Σακίλ Ο’Νιλ σε παιδική σειρά κινουμένων σχεδίων

Ο Αμερικανός πρώην επαγγελματίας διεθνής καλαθοσφαιριστής, Σακίλ Ο’Νιλ, «προσγειώθηκε» σε μια νέα παιδική σειρά κινούμενων σχεδίων. Η Genius Brands ανακοίνωσε ότι ο Ο'Νιλ θα πρωταγωνιστήσει και θα είναι εκτελεστικός παραγωγός της κωμικής σειράς δράσης-περιπέτειας «Shaq's Garage» του Kartoon Channel.

Η σειρά θα έχει θέμα τις μυστικές περιπέτειες μιας ασυνήθιστης συλλογής αυτοκινήτων και φορτηγών. Κάθε όχημα έχει μοναδικά χαρακτηριστικά, νοημοσύνη και δεξιότητες, όπως μουσικά στυλ, Shaq Fu και γνωρίζει τη μυστική γλώσσα, Shaqanese. «Κάθε ιστορία θα είναι τόσο ξεχωριστή όσο τα οχήματα και ο ίδιος ο Σακίλ» αναφέρεται σε περίληψη της σειράς.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Genius Brands, Άντι Χέιγουορντ δήλωσε ότι οι ιστορίες και τα σχέδια των οχημάτων είναι εμπνευσμένα από την κινηματογραφική animation σειρά Toy Story, τον Τόνι Σταρκ ή Iron Man και τον 007. Ο Σακίλ Ο’Νιλ θα δανείσει τη φωνή του στο όχημα-πρωταγωνιστή, ένα ημιφορτηγό που ονομάζεται Big Diesel.

«Σκοπεύουμε να παρουσιάσουμε την πιο εκπληκτική, σειρά «φτιαγμένων» οχημάτων που μπορεί να βρεθεί μόνο στο γκαράζ μου» δήλωσε ο Σακίλ Ο’Νιλ. «Θα έχουν όλα προσωπικότητες ισχυρές, αποστολές σημαντικές και φυσικά, συστήματα ήχου εντυπωσιακά» σημείωσε. «Ένα από τα αυτοκίνητά μας είναι ένα όχημα που του λείπει ένας τροχός, αλλά είναι τόσο ισχυρό, γρήγορο και έξυπνο όσο οποιοδήποτε άλλο όχημα. Θα είναι μια παιδική σειρά, η οποία θα τονίζει τη συμπερίληψη όλων» πρόσθεσε.

Η σειρά «Shaq's Garage» θα κάνει πρεμιέρα στις αρχές του 2022 στο Kartoon Channel!, δωρεάν ψηφιακή πλατφόρμα.