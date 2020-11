Life

Η Πριγιάνκα Τσόπρα Τζόνας για τα... “ευεργετήματα” της καραντίνας

Τι έκανε η διάσημη ηθοποιός κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Τι λέει για τον σύντροφο της.

Η Πριγιάνκα Τσόπρα Τζόνας είναι τόσο ερωτευμένη με τον άντρα της όσο ποτέ.

Η ηθοποιός που βρίσκεται στην Ευρώπη για τα γυρίσματα του Matrix 4 – μίλησε στην «Today on Friday» για όσα έμαθε για τον σύζυγό της Νικ Τζόνας την περίοδο της καραντίνας. «Ότι μου αρέσει ακόμα, αφού πέρασα τόσο πολύ χρόνο μαζί του», αστειεύτηκε η ηθοποιός.

Και συνεχίζοντας είπε: «Είναι υπέροχος και δεν θα είχαμε ποτέ τόσο πολύ χρόνο ο ένας για τον άλλο όσο είχαμε κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Χρειάστηκε μια παγκόσμια πανδημία για να συμπέσουν τα προγράμματά μας», συνέχισε. «Μετακομίσαμε στο νέο μας σπίτι. Είχαμε χρόνο να το κάνουμε μαζί και να καθίσουμε, κάτι που ήταν υπέροχο»

Εκτός από το να περνάει ποιοτικό χρόνο με τον σύζυγό της στο σπίτι, η Τσόπρα δούλεψε την περίοδο της καραντίνας σκληρά, γράφοντας το επερχόμενο βιβλίο της με τίτλο «Unfinished: A Memoir». «Ήταν υπέροχο που μπορούσα να το κάνω αυτό κατά τη διάρκεια της καραντίνας», είπε στο People νωρίτερα αυτό το μήνα. «Με κράτησε πραγματικά υγιής».

Όσον αφορά τη διαδικασία γραψίματος του βιβλίου της η ηθοποιός είπε ότι απόλαυσε να γράφει στο σπίτι στο Λος Άντζελες που μοιράζεται με τον άντρα της «μετά την προπόνησή μου όταν ήμουν ήρεμη και ο Νικ ήταν απασχολημένος με τα δικά του. Έβαζα να ακούσω μία απαλή μουσική και έβλεπα μπροστά μου τη ζωή μου για την οποία γράφω», είπε.

Το βιβλίο θα περιέχει επίσης μία ματιά στη σχέση της Τσόπρα και του Νικ.

«Σίγουρα θα υπάρξει αναφορά σε αυτό το εξαιρετικά σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή μου», είπε. «Ο σύντροφός μου είναι μια από τις μεγαλύτερες χαρές μου. Είναι αληθινός σύντροφος από κάθε άποψη. Υπάρχει μια μεγάλη αναφορά στον γάμο μας, την ιστορία αγάπης μας, για τη ζωή μου πριν από τον Νικ και τη ζωή μου τώρα».