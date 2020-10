Life

Έμα Τόμσον: Πρωταγωνίστρια σε ταινία για το σεξ και την ικανοποίηση

Η ταινία θα επικεντρωθεί στη Νάνσι, μια 55χρονη χήρα που λαχταρά μία περιπέτεια, μία νέα σχέση και... καλό σεξ.

Η Έμα Τόμσον πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στο «Good Luck to You, Leo Grande», μια κωμωδία για το σεξ, τον πόθο και την ικανοποίηση, σε σκηνοθεσία της Σόφι Χάιντ.

Βασισμένο στο αρχικό σενάριο της βραβευμένης Κέιτι Μπραντ (Big Ass Show της Katy Brand, νικητής των Rose D'Or, Psychobitches), η ταινία θα επικεντρωθεί στη Νάνσι (Τόμσον), μια 55χρονη χήρα που λαχταρά για μία περιπέτεια, για μία ανθρώπινη σχέση και φυσικά για σεξ. Για καλό σεξ, έστω και για πρώτη φορά στη ζωή της.

Ενώ ο σύζυγός της, Ρόμπερτ, της παρείχε ένα σπίτι, μια οικογένεια, κάτι που έμοιαζε με ζωή, στην ουσία ποτέ δεν της προσφέρθηκε η πραγματική ζωή. Τώρα ο άντρας της έχει πεθάνει και η Νάνσι έχει ένα σχέδιο. Όπως λέει: «Υπάρχουν μοναχές με περισσότερη σεξουαλική εμπειρία από εμένα». Έτσι, ως λογική, πρακτική γυναίκα που είναι, και ως πρώην δασκάλα που της αρέσει η οργάνωση, κάνει μία εμπεριστατωμένη έρευνα και προσλαμβάνει τον Λίο Γκράντε, ένας εργαζόμενο στη βιομηχανία του σεξ (ή «σεξουαλικοθεραπευτή», όπως προτιμά να τον λέει) για μια νύχτα ευχαρίστησης.

Η παραγωγή της ταινίας θα ξεκινήσει στις αρχές του 2021 στο Λονδίνο.

«Είμαι ενθουσιασμένη που συνεργάζομαι με την εξαιρετικά αστεία και ειλικρινά έντιμη Έμα Τόμσον για να εξερευνήσω την οικειότητα και την επιθυμία και να βάλω στην οθόνη μια σχέση που φαίνεται απροσδόκητη και ευχάριστη», δήλωσε η Χάιντ.