Κορονοϊός: Ένδειξη σοβαρής λοίμωξης τα γαστρεντερικά συμπτώματα

Τι έδειξαν δύο νέες αμερικανικές έρευνες σχετικά με την εκδήλωση της νόσου COVID-19.

Τα συμπτώματα από το γαστρεντερικό σύστημα σχετίζονται με την εκδήλωση πιο σοβαρής νόσου COVID-19 και με χειρότερη έκβασή της, σύμφωνα με δύο νέες αμερικανικές έρευνες, οι οποίες έρχονται να αναστρέψουν την έως τώρα διαμορφωμένη εικόνα, η οποία έδειχνε ότι μάλλον ίσχυε το αντίθετο.

Η πρώτη μελέτη (μετα-ανάλυση), με επικεφαλής τον γαστρεντερολόγο Σουμπάς Γκιμίρ, του Νοσοκομείου Γκάθρι Ρόμπερτ Πάρκερ της Πενσιλβάνια, αξιολόγησε 38 προηγούμενες έρευνες, που αφoρούσαν συνολικά περισσότερους από 8.400 ασθενείς, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όσοι είχαν διάρροια, ήταν 63% πιθανότερο να εμφανίσουν σοβαρή COVID-19. Αυτό πιθανώς συμβαίνει, σύμφωνα με τον ίδιο, επειδή αυτοί οι ασθενείς έχουν μεγαλύτερο ιικό φορτίο του κορονοϊού SARS-CoV-2, κάτι που οδηγεί και τον οργανισμό τους σε πιο έντονη υπεραντίδραση.

Η δεύτερη μελέτη, με επικεφαλής τον Νταρμπάζ Αντνάν, του Ιατρικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Ρας του Σικάγο, η οποία μελέτησε 921 ασθενείς, βρήκε ότι το 22%, που είχαν τουλάχιστον ένα γαστρεντερικό σύμπτωμα, είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να εισαχθούν στη μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) του νοσοκομείου και να χρειαστούν διασωλήνωση.

Επίσης, όσα περισσότερα γαστρεντερικά συμπτώματα είχε ένας ασθενής, τόσο μεγαλύτερος ήταν ο κίνδυνος για χειρότερη έκβαση της νόσου. Ο Αντνάν επεσήμανε ότι οι γιατροί που αξιολογούν την κατάσταση των ασθενών με COVID-19, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους ότι τα συμπτώματα από το γαστρεντερικό πιθανώς σηματοδοτούν ένα σημαντικό υψηλότερο κίνδυνο για επιδείνωση της υγείας τους.

Οι δύο μελέτες παρουσιάστηκαν στο ετήσιο συνέδριο του Αμερικανικού Κολλεγίου Γαστρεντερολογίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.