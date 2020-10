Κοινωνία

Κορονοϊός: τα νέα μέτρα που ανακοινώνει η κυβέρνηση

Η Αττική είναι ο καταλύτης ώστε να μην χρειαστεί να επιστρατευτεί το έσχατο μέτρο του καθολικού lockdown. Τι εισηγήθηκαν οι λοιμωξιολόγοι. Ποιος ο... τίτλος των νέων μέτρων.

Η κυβέρνηση προχωρά σε ένα light lockdown για ένα μήνα με σχετικά διαχειρίσιμο κόστος για την ελληνική οικονομία και με την ελπίδα, αν τα μέτρα αποδώσουν, να μην χαθεί η χριστουγεννιάτικη αγορά.

Ο τίτλος των μέτρων, που ανακοινώνει αύριο ο πρωθυπουργός, είναι "αυστηρότεροι περιορισμοί με την οικονομία ανοιχτή". Πυξίδα, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, είναι τα εμπροσθοβαρή μέτρα, νωρίτερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με αντίστοιχα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά.

Η Αττική είναι ο καταλύτης ώστε να μην χρειαστεί να επιστρατευτεί το έσχατο μέτρο του καθολικού lockdown. Συγκεκριμένα, οι λοιμωξιολόγοι εισηγήθηκαν, μεταξύ άλλων, ότι μετακινήσεις εκτός νομού θα απαγορεύονται τις νυχτερινές ώρες, όταν θα κλείνουν τα μαγαζιά.

Η λήξη του ωραρίου στην εστίαση φαίνεται ότι θα είναι κοντά στις 10.00 το βράδυ ώστε να “κουμπώσει” εκεί και η απαγόρευση κυκλοφορίας. Ζητούμενο παραμένει πάντως τι θα ισχύει για τις εκκλησίες, την νυχτερινή διασκέδαση, τον αθλητισμό και τα γυμναστήρια, ενώ η υποχρεωτική χρήση μάσκας, παντού, σε όλη τη χώρα, θεωρείται ένα από τα δεδομένα μέτρα.

"Αύριο θα ανακοινώσω ένα νέο σχέδιο δράσης διάρκειας ενός μήνα. Γνωρίζουμε πια από τις διαδικασίες ιχνηλάτησης ποιες οικονομικές δραστηριότητες προκαλούν πρόβλημα γρήγορης διασποράς του ιού και ποιες δεν προκαλούν τόσο μεγάλη διασπορά του ιού, οπότε θα προσαρμόσουμε το σχέδιό μας για τον επόμενο μήνα στα πραγματικά δεδομένα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας" είπε ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου.

"Είναι σημαντικό για ακόμα μια φορά να γίνει κατανοητό ότι οι μικρές υποχωρήσεις για μικρό διάστημα μπορούν να φέρουν μεγάλα αποτελέσματα για μεγάλο χρόνο" πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και σημείωσε ότι τα οικονομικά Υπουργεία επεξεργάζονται ήδη μέτρα ανακούφισης εργαζομένων και επιχειρήσεων που θα επηρεαστούν εκ των πραγμάτων περισσότερο από τα μέτρα τα οποία θα αναγγελθούν.





Lockdown σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Ροδόπη

Η δραματική αύξηση των κρουσμάτων τις τελευταίες μέρες και οι εξελίξεις σε Θεσσαλονίκη, Ροδόπη και Λάρισα βρέθηκαν στο επίκεντρο της έκτακτης ενημέρωσης από τον υπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά.

«Η αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος απαιτεί έντονα αντανακλαστικά. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε εγρήγορση» ανέφερε αρχικά ο κ. Χαρδαλιάς και ενημέρωσε πως η Θεσσαλονίκη, η Λάρισα και η Ροδόπη βρίσκονται πλέον στο "κόκκινο".

Τα αυξημένα μέτρα που προβλέπονται στο Επίπεδο 4 θα εφαρμοστούν από το πρωί της Παρασκευής, με εξαίρεση την απαγόρευση μετακινήσεων εκτός νομού, που θα ισχύσει από τη Δευτέρα για πρακτικούς λόγους.

«Η εξαίρεση των μετακινήσεων θα ισχύσει ως τη Δευτέρα στις 06.00 το πρωί» τόνισε και ανέφερε πως η κατάσταση θα επαναξιολογηθεί ενώ η απόφαση βασίζεται στα δεδομένα, τις μετρήσεις και τα δεδομένα των τελευταίων ημερών.