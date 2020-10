Κοινωνία

Έπνιξε την μητέρα του με μαξιλάρι

Οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα με δράστη έναν 52χρονο.

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Δράμας, η δολοφονία 86χρονης από τον γιό της.



Όλα συνέβησαν περίπου στις 10.00 το βράδυ. Μετά από καυγά ο 52χρονος σκότωσε την ηλικιωμένη μητέρα του, προκαλώντας της ασφυξία με ένα μαξιλάρι.



Ο δράστης προσπάθησε να παραπλανήσει τις αρχές, υποστηρίζοντας ότι έπεσαν με τη μάνα του, θύματα ληστείας.



«Έχω πέσει θύμα ληστείας. Κι εγώ και η μητέρα μου στο σπίτι μας. Οι δράστες προκάλεσαν ασφυξία στη μητέρα μου. Με τραυμάτισαν με μαχαίρι», δήλωσε σύμφωνα με το protothema.gr



Οι αντιφάσεις, όμως, στις οποίες υπέπεσε οδήγησαν τους αστυνομικούς στην αλήθεια.



«Έβαλα το μαξιλάρι επάνω στη μητέρα μου. Μετά ήθελα να δημιουργήσω ένα σκηνικό ληστείας και αυτοτραυματίστηκα με μαχαίρι για να το παρουσιάσω σαν ληστεία», φέρεται να παραδέχτηκε ο 52χρονος.



Ο δράστης, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Δράμας.