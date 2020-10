Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Χαρδαλιάς: αυξημένα μέτρα από Παρασκευή σε Θεσσαλονίκη, Ροδόπη, Λάρισα

Ποιες περιοχές αλλαζουν επίπεδο. «Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε εγρήγορση» ανέφερε ο κ. Χαρδαλιάς.

Ετοιμότητα και επαγρύπνηση ζήτησε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, που αναφέρθηκε στην αλλαγή κατηγορίας στο επίπεδο 4 για Θεσσαλονίκη, Ροδόπη και Λάρισα, ενώ ανακοίνωσε και την αλλαγή κατηγορίας στο επίπεδο 3 (πορτοκαλί) και επίπεδο 2 (κίτρινο) για σειρά περιφερειακών ενοτήτων της χώρας.

Σύμφωνα με τον κ. Χαρδαλιά στη Θεσσαλονίκη ανιχνεύθηκαν 1.955 κρούσματα με πάνω από 4.339 στενές επαφές και μέσο όρο τα 35,2 έτη, στη Λάρισα 343 κρούσματα με 721 στενές επαφές και μέσο όρο τα 37 έτη και στη Ροδόπη 217 κρούσματα, 488 στενές επαφές και μέσο όρο ηλικίας τα 30 έτη.

«Ο μέσος όρος ηλικίας δείχνει συσχέτιση με διασκέδαση, αθλητικές δραστηριότητες, μαζικές συναθροίσεις» κάτι που όπως είπε «έχει ληφθεί υπόψιν στα νέα μέτρα που αποφασίζονται».

Επίσης, όπως είπε για τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα και τη Ροδόπη που ανεβαίνουν θα ισχύσει έως τη Δευτέρα το πρωί στις 06:00 εξαίρεση στις χερσαίες, θαλάσσιες και αεροπορικές μετακινήσεις.

Εξάλλου, στο επίπεδο 3 (πορτοκαλί) ανεβαίνουν από τις 06:00 οι περιφερειακές ενότητες: Πέλλας, Δράμας, Έβρου, Ξάνθης, Κιλκίς, Πιερίας, Ημαθίας, Καβάλας, Χαλκιδικής. Στο επίπεδο 2 (κίτρινο) ανεβαίνουν οι περιφερειακές ενότητες: Μεσσηνίας και Αρκαδίας.