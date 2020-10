Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κιούμης στον ΑΝΤ1: χωρίς διαθέσιμα κρεβάτια το νοσοκομείο Παπανικολάου

Ο καθηγητής Πνευμονολογίας και πρόεδρος της Επιτροπής Λοιμώξεων του “Παπανικολάου” μίλησε στον ΑΝΤ1 για την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο.