Αθλητικά

EOK: Προς αναβολή οι προημιτελικοί Κυπέλλου και τα πρωταθλήματα

Αναβολή και εν αναμονή των ανακοινώσεων της κυβέρνησης την Παρασκευή.

Τα πολλά κρούσματα κορονοϊού στο Λαύριο οδηγούν στην αναβολή του προημιτελικού Κυπέλλου Λαύριο-ΑΕΚ που ήταν προγραμματισμένος για τις 7 ή 8 Νοεμβρίου. Στα τελευταία τεστ της ομάδας του Χρήστου Σερέλη διαγνώστηκαν 12 μέλη με Covid-19. Μέχρι τώρα, το Λαύριο δεν έχει δώσει κανένα επίσημο παιχνίδι στην Basket League, καθώς και η αναμέτρηση της πρεμιέρας κόντρα στον Προμηθέα είχε αναβληθεί λόγω των κρουσμάτων κορονοϊού.

Στην ΕΟΚ δε προσανατολίζονται να μεταθέσουν τη διεξαγωγή όλων των αναμετρήσεων της προημιτελικής φάσης του θεσμού, λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων της πανδημίας του κορονοϊού και των προβλημάτων που δημιουργούνται ως προς τη διεξαγωγή των αγώνων.

Είναι πλέον ορατό το ενδεχόμενο για αναβολή της διεξαγωγής όλων των αγώνων μπάσκετ όλων των Εθνικών κατηγοριών, που διοργανώνονται από την ΕΟΚ. Στην Ομοσπονδία προσανατολίζονται να προβούν σε αναβολή των επόμενων δύο αγωνιστικών, εν αναμονή των ανακοινώσεων της κυβέρνησης αύριο Παρασκευή (30/10).