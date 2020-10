Οικονομία

Υπογράφεται η ΚΥΑ για τη Μαρίνα Βουλιαγμένης

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση την οποίαν υπογράφουν οι Υπουργοί Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης και Πολιτισμού και Αθλητισμού κα Λίνα Μενδώνη, αποφασίζεται η χωροθέτηση και εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι για τη μεγάλης κλίμακας παρέμβαση στη Μαρίνα Βουλιαγμένης.

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό των λιμενικών και χερσαίων υποδομών, καθώς και στη συνολική λειτουργία της Μαρίνας Βουλιαγμένης. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια σύγχρονη Μαρίνα, δυναμικότητας 59 θέσεων ελλιμενισμού για σκάφη αναψυχής μεγάλου μεγέθους (super και mega yachts).

Η ολική αναδιαμόρφωση της Μαρίνας Βουλιαγμένης, μίας από τις πλέον προνομιούχες στην Αττική, εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό πλαίσιο ανάπτυξης της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Η νέα Μαρίνα θα αναβαθμίσει ποιοτικά το τουριστικό προφίλ της περιοχής και θα ενισχύσει την τοπική οικονομία, προσελκύοντας τουρίστες υψηλού εισοδήματος.

Η Μαρίνα βρίσκεται στη νοτιοανατολική ακτή της χερσονήσου του Λαιμού Βουλιαγμένης. Περιλαμβάνει θαλάσσια ζώνη, επιφάνειας περίπου 110 στρεμμάτων και χερσαία ζώνη, συνολικής έκτασης περίπου 52 στρεμμάτων.

Στη θαλάσσια ζώνη προβλέπονται οι εξής παρεμβάσεις:

Ανακατασκευή και επέκταση του προσήνεμου μόλου.

Ανακατασκευή/αναδιάταξη των δυτικών παραλιακών κρηπιδωματικών και των κρηπιδωμάτων του υπήνεμου μόλου.

Επέκταση του υπήνεμου μόλου.

Τοποθέτηση μόνιμων αγκυροβολίων.

Βυθοκορήσεις για την εξασφάλιση του αναγκαίου ωφέλιμου βάθους.

Διαμόρφωση πεδίου προσγείωσης/απογείωσης ελικοπτέρου στο ακρομόλιο του προσήνεμου μόλου.

Τα έργα που προγραμματίζονται για τη χερσαία ζώνη περιλαμβάνουν παρεμβάσεις σε τρεις επιμέρους τομείς, αναλόγως προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καθενός εξ’ αυτών, ως εξής:

Τομέας 1 (περιοχή προστασίας και αποκατάστασης φυσικού τοπίου).

Τομέας 2 (περιοχή αστικού πρασίνου).

Στον Τομέα 3 θα φιλοξενούνται οι εγκαταστάσεις λειτουργικής εξυπηρέτησης της Μαρίνας. Για το συγκεκριμένο σημείο έχει σχεδιαστεί η ανάπτυξη όλων των αναγκαίων κτιριακών υποδομών, μέγιστης δόμησης 4.700 τ.μ. Πιο αναλυτικά, στον Τομέα 3 της νέας Μαρίνας Βουλιαγμένης προγραμματίζονται τα εξής έργα:

Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου των κτιρίων και της υπόλοιπης χερσαίας ζώνης.

Αναδιάταξη του εσωτερικού οδικού δικτύου και του συστήματος στάθμευσης της μαρίνας, συμπεριλαμβανομένου υπόγειου χώρου στάθμευσης, συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. περίπου.

Κατασκευή σταθμού καυσίμων και παραλαβής λυμάτων και ελαιωδών καταλοίπων.

Κατασκευή υπόγειας σύνδεσης, αποκλειστικά για πεζούς και για ελαφρά οχήματα, με το παρακείμενο ξενοδοχειακό συγκρότημα του Αστέρα Βουλιαγμένης.

Τονίζεται ότι η συνολική δόμηση στη Μαρίνα Βουλιαγμένης δεν υπερβαίνει τα 4.800 τ.μ. και ότι προβλέπεται επίσης η πλήρης ανακατασκευή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων για την εξυπηρέτηση των σκαφών τα οποία θα ελλιμενίζονται στη Μαρίνα, καθώς και των κτιρίων και λοιπών υποδομών της χερσαίας ζώνης.