Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Γαλλία: Κλειστά τα σύνορα με χώρες εκτός της ΕΕ

Υποχρεωτική τηλεργασία και κυκλοφορία με βεβαιώσεις για τους Γάλλους.

Οι Γάλλοι θα επιτρέπεται να βγαίνουν από τα σπίτια τους κατά τη διάρκεια της νέας καραντίνας μόνο για να ψωνίσουν τρόφιμα, να πάνε στη δουλειά τους, να επισκεφθούν γιατρό ή για κατεπείγοντες οικογενειακούς λόγους, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Ζαν Καστέξ, μία ημέρα πριν τεθούν σε ισχύ τα αυστηρά μέτρα για να αντιμετωπιστεί το δεύτερο κύμα της πανδημίας.

Ο Καστέξ και η υπουργός Εργασίας Ελιζαμπέτ Μπορν έδωσαν διευκρινίσεις για τα μέτρα και το πώς θα εφαρμοστούν στο διάστημα μέχρι την 1η Δεκεμβρίου.

Οι πολίτες, είπε ο πρωθυπουργός, θα πρέπει να παραμένουν στις κατοικίες τους και να βγαίνουν έξω μόνο αν έχουν συγκεκριμένο λόγο: για να αγοράσουν τρόφιμα, να πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο, να πάνε στη δουλειά τους -εφόσον δεν γίνεται να εργαστούν από το σπίτι- να επισκεφθούν γιατρό, να παράσχουν εκτάκτως βοήθεια σε συγγενικό τους πρόσωπο ή για να ασκηθούν, για μία ώρα, σε απόσταση που δεν πρέπει να ξεπερνάει το 1 χιλιόμετρο από τον τόπο κατοικίας τους.

Όσοι κυκλοφορούν έξω θα πρέπει να φέρουν μαζί τους ένα έγγραφο που να αναφέρει τον λόγο. Η αστυνομία θα μπορεί προχωρά σε ελέγχους.

Τα σχολεία θα παραμείνουν ανοιχτά, μολονότι την άνοιξη, κατά το πρώτο κύμα της Covid-19, είχαν κλείσει όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τα παιδιά άνω των 6 ετών θα πρέπει να φορούν μάσκα μέσα στην τάξη. Μέχρι τώρα ήταν υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε παιδιά άνω των 11 ετών. Τα πανεπιστήμια ωστόσο θα κλείσουν.

Ρολά θα κατεβάσουν επίσης τα εστιατόρια, οι καφετέριες και τα καταστήματα, εκτός από τα σουπερμάρκετ, τα φαρμακεία, τα γκαράζ, τα συνεργεία αυτοκινήτων, τα καθαριστήρια και τα καταστήματα οπτικών.

Οι δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες που δέχονται κοινό θα παραμείνουν ανοιχτές.

Οι χώροι λατρείας θα λειτουργούν επίσης, όμως στις τελετές (για παράδειγμα στους γάμους) θα επιτρέπεται μόνο περιορισμένος αριθμός ανθρώπων.

Η τηλεργασία δεν είναι προαιρετική αλλά θα είναι υποχρεωτική παντού, καθ’ όλη την εβδομάδα, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες που κάτι τέτοιο είναι τεχνικά αδύνατον, όπως εξήγησε η υπουργός Εργασίας.

Τα σύνορα μεταξύ της Γαλλίας και των άλλων χωρών της ΕΕ θα παραμείνουν ανοιχτά. Κανείς όμως δεν θα επιτρέπεται να μπαίνει στη Γαλλία από τρίτες χώρες, εκτός αν υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι λόγοι.

Τα ξενοδοχεία θα παραμείνουν ανοιχτά, αλλά με περιορισμούς στον αριθμό των πελατών που θα δέχονται, ώστε να εξυπηρετούνται όσοι ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους.

Η καραντίνα θα ξεκινήσει στις 00.01 της Παρασκευής (τοπική ώρα) και τα μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την 1η Δεκεμβρίου.