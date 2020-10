Αθλητικά

ΑΕΚ - Λέστερ: “πλήρωσε” τα λάθη της η “Ένωση”

“Το πάλεψε” η ομάδα του Καρέρα αλλά έχασε από τις “αλεπούδες”.

Η ΑΕΚ μια εβδομάδα μετά την ήττα στην Πορτογαλία από την Μπράγκα στην πρεμιέρα με 3-0, έχασε και στο ΟΑΚΑ από τη Λέστερ για τη 2η αγωνιστική των ομίλων του Europa League και παρέμεινε με μηδέν βαθμούς.

Ο Μάσιμο Καρέρα είχε αρκετά προβλήματα για το ματς κόντρα στις «αλεπούδες», αφού απουσίαζαν οι Σιμάνσκι, Σιμόες, Γκαρσία, Αλμπάνης και ο ανέτοιμος Γαλανόπουλος.

Η Λέστερ απείλησε για πρώτη φορά στο 15' με ένα σουτ του Μάντισον που πέρασε ελάχιστα άουτ και δύο λεπτά αργότερα ο Τσιντώτας έκανε κακή εκτίμηση και ανέτρεψε τον Βάρντι σε μια φάση που δεν χρειαζόταν. Ο περσινός πρώτος σκόρερ της Premier League δεν αστόχησε από την άσπρη βούλα και έγραψε το 1-0 στο 18'.

Ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ πήρε... εκδίκηση για το πέναλτι στο 23΄, όταν γλίτωσε το 2-0 σε κοντινό σουτ του Ουντέρ.

Η ΑΕΚ δεν το έβαλε κάτω και έφτασε κοντά στην ισοφάριση δύο φορές μέσα σε ένα λεπτό με πρωταγωνιστή τον Μάρκο Λιβάγια. Στο 27' ο Σμάιχελ απέκρουσε εντυπωσιακά μια κεφαλιά του Κροάτη επιθετικού και δευτερόλεπτα αργότερα, βγήκε σε τετ α τετ, αλλά δεν σημάδεψε σωστά στέλνοντας τη μπάλα άουτ.

Όμως, η Λέστερ πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα δύο τερμάτων, αφού στο 39' ο Μάντισον εκτέλεσε το κόρνερ από δεξιά και βρέθηκε στο δεύτερο δοκάρι μόνος του ο Τσάουντρι, ο οποίος εκτέλεσε με την μία και νίκησε τον Τσιντώτα για το 2-0.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ο Ιταλός τεχνικός της ΑΕΚ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο τον Τάνκοβιτς στη θέση του Λιβάγια και τον Ολιβέιρα σ αυτή του Ανσαριφάρντ, αλλάζοντας τη διάταξη σε 3-5-2. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Μάνταλος με καταπληκτική μπαλιά βρήκε τον Τάνκοβιτς και αυτός με σουτ στη κίνηση νίκησε τον Σμάιχελ μειώνοντας σε 2-1.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά, ο αρχηγός του δικέφαλου αετού βρήκε ξανά τον Τάνκοβιτς, αλλά απέναντι από τον Σμάιχελ έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ. Η Λέστερ απείλησε για πρώτη φορά στο δεύτερο μέρος στο 56', όταν σε φάση διαρκείας στα καρέ της ΑΕΚ, ο Τσάουντρι σούταρε και ο Τσιντώτας με διπλή προσπάθεια μπλόκαρε.

Η αγγλική ομάδα ισορρόπησε το ματς μετά το δυνατό ξεκίνημα της ΑΕΚ και στο 64' ο Ουντέρ με φοβερό πλασέ είδε την μπάλα να σταματάει στο κιτρινόμαυρο δοκάρι.

Ο ρυθμός του αγώνα έπεσε και τίποτα δεν άλλαξε στο αποτέλεσμα του αγώνα και η Ένωση έχασε με 2-1.

Οι συνθέσεις:



ΑΕΚ (Μάσιμο Καρέρα): Τσιντώτας, Μπακάκης (86΄ Βασιλαντωνόπουλος), Νεντελτσεάρου, Σβάρνας, Ινσούα (86΄ Μαχαίρας), Σάκχοφ (86΄ Σαμπανάτζοβιτς), Κρίστιτσιτς, Μάνταλος, Λιβάγια (46΄ Ολιβέιρα), Λόπες, Ανσαριφάρντ (46΄ Τάνκοβιτς)

ΛΕΣΤΕΡ (Μπρένταν Ρότζερς): Σμάιχελ, Μόργκαν, Φοφανά, Φούκς (46΄ Τόμας), Τζάστιν, Ουντέρ (66΄ Πραέτ), Τσάουντχαρι (66΄ Μεντί), Τίλεμανς, Μάντισον (74΄ Μπαρνς), Ολμπράιτον, Βάρντι (70΄ Ιεανάτσο)