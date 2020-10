Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Φάουτσι: ακόμη και στα τέλη Δεκεμβρίου τα πρώτα εμβόλια

Στα τέλη Δεκεμβρίου-αρχές Ιανουαρίου βλέπει ο Δρ Φάουτσι να χορηγούνται οι πρώτες δόσεις του εμβολίου στις ομάδες υψηλού κινδύνου, "αν όλα πάνε καλά"...

Αν όλα πάνε καλά, οι πρώτες δόσεις ενός ασφαλούς και αποτελεσματικού εμβολίου για τον νέο κορονοϊό θα είναι πιθανότατα διαθέσιμες για τους Αμερικανούς πολίτες, εκείνους που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, στα τέλη Δεκεμβρίου με αρχές Ιανουαρίου, εκτίμησε σήμερα ο Δρ Άνθονι Φάουτσι, ο κορυφαίος λοιμωξιολόγος των ΗΠΑ.

Με βάση τις τρέχουσες προβλέψεις των φαρμακευτικών εταιρειών Moderna Inc και Pfizer Inc, οι Αμερικανοί είναι πιθανόν να μάθουν «κάποια στιγμή τον Δεκέμβριο αν έχουμε ή όχι ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο», είπε ο διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών Νόσων, σε μια συζήτηση στο Twitter και το Facebook. «Εντός των επόμενων εβδομάδων, ελπίζουμε ότι θα έχουμε την πρώτη, προσωρινή εικόνα» από τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών, πρόσθεσε.

Και οι δύο εταιρείες ξεκίνησαν την τελική φάση των κλινικών δοκιμών στα τέλη Ιουλίου, με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων εθελοντών. Η Moderna ανέφερε νωρίτερα πως είναι σε καλό δρόμο για να παρουσιάσει τα προσωρινά δεδομένα της δοκιμής της τον επόμενο μήνα. Η Pfizer, που αναμενόταν ότι θα το έκανε εντός του Οκτωβρίου, είναι απίθανο να δημοσιοποιήσει τα δεδομένα αυτά πριν από τον Νοέμβριο - πιθανότατα θα τα δώσει μετά τις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Στη συνέχεια τα δεδομένα θα πρέπει να εξεταστούν από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) και τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), που θα κάνουν τις συστάσεις τους για το ποιος θα λάβει τις πρώτες δόσεις, εφόσον φυσικά αποδειχθούν επιτυχείς οι δοκιμές. Στην πράξη, είπε ο Φάουτσι, αυτό σημαίνει ότι οι πρώτες δόσεις θα διατεθούν σε εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη «γύρω στα τέλη Δεκεμβρίου με αρχές Ιανουαρίου». Η δήλωση αυτή έγινε στο πλαίσιο μιας συζήτησης που είχε ο Φάουτσι με τον Δρα Φράνσις Κόλινς, τον διευθυντή των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας, στην οποία δεχόταν ερωτήσεις από άλλους χρήστες του διαδικτύου.

Ακόμη και με ένα αποτελεσματικό εμβόλιο που θα προστατεύει από τον νέο κορονοϊό, ο Φάουτσι προειδοποίησε ότι θα χρειαστεί να περάσει καιρός μέχρι η ζωή να επιστρέψει σε μια φυσιολογική πορεία, καθώς η ανοσία, όπως είπε, οικοδομείται μέσω των εμβολίων τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ζωή δεν θα επιστρέψει σε φυσιολογικά πλαίσια «τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2021», σημείωσε.

Στο μεσοδιάστημα, ο Κόλινς προέτρεψε τους Αμερικανούς να είναι προετοιμασμένοι να συνεχίσουν να φορούν μάσκες και να τηρούν τις αποστάσεις. «Ξέρω ότι οι Αμερικανοί είναι κουρασμένοι από τα μέτρα. Κουράστηκαν να φορούν μάσκες. Κουράστηκαν να μην μπορούν να συναθροιστούν. Αλλά έχουμε ακόμη μακρύ δρόμο να διανύσουμε», τόνισε.