Καστελόριζο: Πρόκληση των Τούρκων με ακταιωρό (βίντεο)

Άμεση απάντηση από ταχύπλοο του Λιμενικού Σώματος.

Συνεχίζουν με αμείωτο ρυθμό τις προκλήσεις κοντά στο Καστελλόριζο οι Τούρκοι.

Τουρκική ακταιωρός βγήκε για περιπολία στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο ακριτικό νησί, λίγες ώρες αφότου η τεράστια ελληνική σημαία υψώθηκε στο νησί,.

Το τουρκικό πλοίο έπλεε με πολύ χαμηλή ταχύτητα, αλλά ο πλους του δεν έμεινε αναπάντητος.

Πριν προλάβει να διανύσει μεγάλη απόσταση, ένα ταχύπλοο σκάφος του Λιμενικού Σώματος απέπλευσε από το λιμάνι του Καστελλόριζου και επιθεώρησε τις ακτές του ακριτικού νησιού.

ΠΗΓΗ: zarpanews.gr