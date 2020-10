Ζώδια

Ζώδια: Oι προβλέψεις της Παρασκευής

Διάβασέ μου το...

Η σημερινή μέρα, δείχνοντας καθαρά τις διαθέσεις της και από τις πρωινές ώρες, έχει την τάση να μας παρακινεί σε ξεκαθαρίσματα.

ΚΡΙΟΣ: Η Πανσέληνος και το κλίμα των ημερών σας απονέμουν δικαίως έναν πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς οι εξελίξεις στα οικονομικά και στα συναισθηματικά, σας καλούν να διαχειριστείτε τον παρορμητισμό σας για να αποφύγετε τυχόν λάθη.

ΤΑΥΡΟΣ: Αφότου το σύμπαν αποφάσισε να κουνήσει γερά όλες τις σταθερές βάσεις στη ζωή σας, η ηρεμία που τόσο αγαπάτε εδώ και αρκετό καιρό σας έχει εγκαταλείψει. Καλό θα ήταν για τις επόμενες μέρες που όλοι οι άλλοι έχουν σκοπό να δοκιμάσουν τα νεύρα σας, να τηρήσετε… σιγή ιχθύος.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Σε άξονα εργασίας και υγείας θα πρέπει να δείξετε την προσοχή σας, με τον σχηματισμό της Πανσέληνου και την ανατρεπτική της διάθεση. Στα ερωτικά σας, αποφύγετε την κριτική για να ζήσετε τη θαλπωρή που σας αξίζει.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Η ασφάλεια και η ζεστασιά που νοιώθετε στον χώρο του σπιτιού σας είναι σημαντική για σας, που πάντα κατατρέχετε εκεί όταν όλα γύρω σας δεν πάνε έτσι όπως θα θέλετε. Καλό θα ήταν να χρησιμοποιήσετε αυτή την δυνατότητα, μιας που η Πανσέληνος έρχεται με σκοπό να σας ταρακουνήσει.

ΛΕΩΝ: Η Πανσέληνος φωτίζει τον τομέα της καριέρας σας και αν νοιώθετε πως ήρθε η ώρα να κάνετε τις μεγάλες αλλαγές που ονειρευόσασταν από καιρό, ήρθε η στιγμή που επιβάλετε να αρπάξετε την ευκαιρία που έρχεται.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Με τον σχηματισμό της Πανσελήνου οι ανατροπές δεν έχουν σκοπό να σας αφήσουν ήσυχους. Το ξαφνικό δεν είναι και απαραίτητα κακό για εσάς, Στα ερωτικά σας, αυτά που ακούτε ίσως να μην είναι αυτά ακριβώς που θα θέλατε να ακούσετε.

ΖΥΓΟΣ: Η Πανσέληνος έρχεται για να αλλάξει τον τρόπο που σκέφτεστε, δείχνοντας μια πραγματικότητα που δεν είστε σίγουροι αν θέλετε να την ξέρετε. Στα ερωτικά σας, οι μέρες σας καλούν να μάθετε να βλέπετε και αυτά που κρύβονται πίσω από τις καλογυαλισμένες επιφάνειες.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Το ότι είστε επιφυλακτικοί με τους ανθρώπους είναι μια πραγματικότητα, που κάθε φορά έρχεται για να δικαιώσει την έντονη διαίσθηση που σας χαρακτηρίζει. Η Πανσέληνος έρχεται για να ταρακουνήσει κάθε είδους συνεργασίες και συνεταιρισμούς.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Σε θέματα εργασίας ή και υγείας θα πρέπει να δείξετε την προσοχή σας, με τον σχηματισμό της Πανσέληνου και την ανατρεπτική της διάθεση. Το ξαφνικό έχει εδώ την τιμητική του και θα μπορούσε να φέρει μεγάλες αλλαγές.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Οι δοκιμασίες δεν έχουν τελειωμό για σας το τελευταίο διάστημα και αν κάτι πρέπει να μάθετε καλά, αυτό είναι πως δεν πρέπει να θεωρείτε τίποτα δεδομένο. Με τον σχηματισμό της Πανσελήνου τα αισθηματικά σας δέχονται επίθεση.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Με τον σχηματισμό της Πανσελήνου, ο προβολέας φωτίζει θέματα που έχουν να κάνουν με το σπίτι και την οικογένεια. Ο φιλελεύθερος χαρακτήρας σας και η ευστροφία που σας διακρίνει θα μπορούσαν να φέρουν εντάσεις.

ΙΧΘΥΕΣ: Με την υπερχείλιση των συναισθημάτων που σας προκαλεί ο σχηματισμός της Πανσελήνου, η επανάσταση χτυπάει τον τομέα της επικοινωνίας σας. Ο τρόπος που αντιλαμβάνεστε τα πράγματα γύρω σας δεν είναι πάντα κατανοητός από όλους.

Πηγή: Astrologos.gr