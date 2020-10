Κοινωνία

Εξαφάνιση 5χρονου στο Βέλγιο - Στην Ελλάδα ταξίδεψε ο πατέρας του

“Συναγερμός” έχει σημάνει στις βελγικές και τις ελληνικές Αρχές.

Κινητοποίηση των Αρχών σε Βέλγιο και Ελλάδα έχει προκαλέσει η εξαφάνιση ενός 5χρονου αγοριού.

Την Πέμπτη, το “Χαμόγελο του Παιδιού” ενημερώθηκε από τον συνεργαζόμενο φορέα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τα Εξαφανισμένα και Σεξουαλικά Κακοποιημένα Παιδιά (Missing Children Europe - ΜCE) στο Βέλγιο - “Child Focus”, για την εξαφάνιση του Μπέρχο Αχμάντ, ηλικίας 5 ετών, υπηκόου Συρίας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αχμάντ στις 20 Ιουνίου εισήλθε αεροπορικώς στο Βέλγιο με άνδρα φερόμενο ως πατέρα του. Μία ημέρα αργότερα, ο φερόμενος ως πατέρας έφυγε από το Βέλγιο με προορισμό την Ελλάδα, χωρίς τον Αχμάντ.

Τελευταία φορά ο Αχμάντ εθεάθη στις 20/6/2020 στο αεροδρόμιο Ζάβεντεμ του Βελγίου και έκτοτε αναζητείται από τις βελγικές Αρχές.

Το “Χαμόγελο του Παιδιού” αναδημοσιεύει την αφίσα εξαφάνισης του συνεργαζόμενου βελγικού φορέα “Child Focus” κατόπιν αιτήματός του.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το “Χαμόγελο του Παιδιού”, όλο το 24ωρο, στην “Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000” καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.