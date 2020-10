Κοινωνία

Κολωνάκι: Έκρηξη μετά από βραχυκύκλωμα σε καλώδια της ΔΕΗ (βίντεο)

Αναστάτωση προκλήθηκε στην περιοχή, ενώ προκλήθηκε διαρροή φυσικού αερίου.

Έκρηξη μικρής ισχύος προκλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην πλατεία Κολωνακίου, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε μίνι εργοτάξιο του ΔΕΔΔΗΕ και αποδίδεται σε βραχυκύκλωμα σε καλώδια.

Προκλήθηκε διαρροή φυσικού αερίου, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα από ειδικά συνεργεία.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πραγματοποιήθηκαν, λόγω των εργασιών, στα εξής σημεία:

Στην οδό Αναγνωστοπούλου, από το ύψος της Ηρακλείτου.

Στην οδό Σκουφά, από το ύψος της Ηρακλείτου.

Στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ, από την Ηροδότου.

Στην οδό Νεοφύτου Βάμβα από το ύψος της λεωφόρου Βασ. Σοφίας.