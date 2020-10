Πολιτισμός

Ομόνοια: Το συντριβάνι “ντύθηκε” στα χρώματα της Γαλλίας (εικόνες)

Στα χρώματα της "πληγωμένης" Γαλλίας το συντριβάνι της Ομόνοιας. Οι εικόνες είναι εντυπωσιακές...

Στα χρώματα της γαλλικής σημαίας φωταγωγήθηκε, χθες βράδυ, το σιντριβάνι της Ομόνοιας, με πρωτοβουλία του δήμου Αθηναίων σε συμπαράσταση της Γαλλίας για τις επιθέσεις που δέχθηκε χθες από τρομοκράτες ισλαμιστές.

Σε σχετική του ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, υπενθυμίζοντας τα λόγια του Ρήγα Φεραίου ότι "όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά", σημειώνει: «Η πόλη που γέννησε την Δημοκρατία στέκεται στο πλευρό της χώρας που της έδωσε το σύγχρονο ευρωπαϊκό της πρόσημο».