Οικονομία

Παπαθανάσης στον ΑΝΤ1: Δεν θα αφεθεί κανείς χωρίς τη στήριξη της Κυβέρνησης (βίντεο)

Κρατήσαμε δυνάμεις για να φτάσουμε στο τέλος της κρίσης, τόνισε. Τι είπε για τα νέα μέτρα και τη στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων.

«Πρώτα μπαίνει η δημόσια υγεία», ξεκαθάρισε ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”.

Αναφερόμενος στα νέα μέτρα που θα ανακοινώσει σήμερα ο Πρωθυπουργός για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού, ο κ. Παπαθανάσης διαβεβαίωσε πως θα υπάρξουν ανακοινώσεις για μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων, προκειμένου να μη χαθούν θέσεις εργασίας. Επικαλέστηκε, εξάλλου, στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα έχασε τις λιγότερες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας.

«Σημασία έχει να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας», συνέχισε, προκειμένου να βρεθούμε σε ένα σημείο από το οποίο θα μπορέσουμε να επιταχύνουμε για την επανεκκίνηση της οικονομίας. «Ψυχραιμία και θα πάνε όλα καλά», τόνισε.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανέφερε, επίσης, πως θα ανοίξει ένας νέος κύκλος ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την 1η Δεκεμβρίου.

Ερωτηθείς σχετικά με το ενδεχόμενο υποχρεωτικής χρήση μάσκας στα καταστήματα εστίασης, ο κ. Παπαθανάσης είπε πως οι κανόνες θα είναι συγκεκριμένοι. Σε αυτό το σημείο, σχολιάζοντας σχετική τοποθέτηση του Καθηγητή Τσιόδρα, τόνισε πως είναι ένας λαμπρός επιστήμονας, ο οποίος – μαζί με τους συναδέλφους του στην Επιτροπή – έκαναν την Ελλάδα παράδειγμα προς μίμηση για τη διαχείριση της πανδημίας. «Δεν κλείνει το λιανικό εμπόριο και η εστίαση. Τα μέτρα θα είναι τέτοια, ώστε να μειωθεί ο συνωστισμός», σημείωσε.

«Δεν θα αφεθεί κανείς χωρίς τη στήριξη της Κυβέρνησης», διαβεβαίωσε ο κ. Παπαναθάσης, υπογραμμίζοντας πως «Κρατήσαμε δυνάμεις για να φτάσουμε στο τέλος αυτής της κρίσης, σε αντίθεση με την αντιπολίτευση που έλεγε εμπροσθοβαρώς να ρίξουμε όλα τα λεφτά».