Πέθανε ο Μεσούτ Γιλμάζ

Έφυγε από την ζωή ο πρώην πρωθυπουργός της Τουρκίας, Μεσούτ Γιλμάζ.

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, ο Γιλμάζ νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης εδώ και δύο μήνες.

Κατά τις ίδιες πηγές, έπασχε από καρκίνο του πνεύμονα.

Ποιος ήταν

Ο Μεσούτ Γιλμάζ γεννήθηκε στις 6 Νοεμβρίου του 1947 στην Κωνσταντινούπολη και ήταν απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Άγκυρας

Ανήκε στο «Κόμμα της Μητέρας Πατρίδας». Έγινε Υπουργός Τουρισμού στην Κυβέρνηση Οζάλ. Από την εκλογή του Οζάλ στην Προεδρία της Δημοκρατίας, αποτέλεσε τον αρχηγό της εσωκομματικής αντιπολίτευσης προς το νέο Πρωθυπουργό Γιλντιρίμ Ακμπουλούτ.

Το 1991 κατάφερε να εκλεγεί από Συνέδριο του κόμματος αρχηγός και ως εκ τούτου Πρωθυπουργός της χώρας, καθώς το κόμμα του είχε την πλειοψηφία στη Βουλή. Παρέμεινε για λίγο Πρωθυπουργός. Ξαναέγινε το 1996 και ξανά την περίοδο 1997-1999. Από το 1999 ως το 2002 ήταν αναπληρωτής Πρωθυπουργός στην Κυβέρνηση Ετζεβίτ.

Στις εκλογές του Νοεμβρίου του 2002 το κόμμα του απέτυχε να μπει στη Βουλή και ο ίδιος δήλωσε ότι αποσύρεται από την πολιτική. Τον Αύγουστο του 2006 όμως επαναδραστηριοποιήθηκε και επιδιώκει να ξαναμπεί στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας.