Γαλλία: Χειροπέδες σε ύποπτο συνεργό για την τρομοκρατική επίθεση

Σε συναγερμό η Γαλλία μετά την σφαγή στην Νίκαια. Τα στοιχεία των θυμάτων. Περιμένουμε και άλλες επιθέσεις, προειδοποιεί ο Ζεράλντ Νταρμαμέν.

Ένας 47χρονος τέθηκε υπό κράτηση καθώς είναι ύποπτος ότι ήταν σε επαφή με τον δράστη της χθεσινής φονικής επίθεσης με μαχαίρι στην Νίκαια, μετέδωσε το BFM TV, επικαλούμενο πηγή της αστυνομίας.

Χθες ένας 21χρονος Τυνήσιος που φώναζε "Αλάχου Άκμπαρ" αποκεφάλισε μια γυναίκα και σκότωσε άλλους δύο ανθρώπους στην βασιλική Νοτρ Ντάμ της Νίκαιας προτού τον πυροβολήσουν και τον απομακρύνουν από τον τόπο της επίθεσης αστυνομικοί.

Τα στοιχεία των θυμάτων

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία των δύο εκ των τριών θυμάτων του 21χρονου: Πρόκειται για την 44χρονη Βραζιλιάνα Σιμόνε Μπαρέτο Σίλβα και τον 54χρονο νεωκόρο Βίνσεντ Λοκ. Το τρίτο θύμα ήταν μια 60χρονη.

Περιμένουμε και άλλες επιθέσεις

Καθώς η Γαλλία έχει εμπλακεί σε “πόλεμο με την ισλαμιστική ιδεολογία” είναι πιθανό να εξαπολυθούν περισσότερες επιθέσεις σε γαλλικό έδαφος, προειδοποίησε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμαμέν.

“Είμαστε σε πόλεμο εναντίον ενός εχθρού που βρίσκεται μέσα κι έξω” από τη Γαλλία, επεσήμανε ο Νταρμαμέν μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL.

“Πρέπει να κατανοήσουμε ότι έχουν υπάρξει και θα υπάρξουν και άλλα περιστατικά όπως αυτές οι φρικτές επιθέσεις”, πρόσθεσε.