Κορονοϊός: Προτάσεις του ΙΣΑ για να αποτραπούν τα χειρότερα στην Αττική

Έκτακτη σύσκεψη μελών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και της Περιφέρειας Αττικής.

Την ανάγκη αυστηρής τήρησης των περιοριστικών μέτρων και των μέτρων ατομικής προστασίας, στοχευμένης ενημέρωση των νέων, ενίσχυσης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και διενέργειας περισσότερων τεστ για COVID-19, τόνισαν τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και της Περιφέρειας Αττικής σε έκτακτη σύσκεψη, το βράδυ της Πέμπτης, κάνοντας λόγο «για οριακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται επιδημιολογικά το λεκανοπέδιο της Αττικής».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην στοχευμένη ενημέρωση των νέων, με τη συνδρομή της πανεπιστημιακής κοινότητας που πρέπει να αναλάβει δράση, όπως τονίστηκε, και στην άμεση ενίσχυση των Κέντρων Υγείας τόσο με προσωπικό όσο και με υλικοτεχνική υποδομή, καθώς και την ενημέρωση των εργαζομένων για τη σωστή διαχείριση των περιστατικών της λοίμωξης COVID-19. Όπως αναφέρθηκε, ο ΙΣΑ προκειμένου να συμβάλει στην ενημέρωση των πολιτών, έχει ήδη πιστοποιήσει 700 μέλη του, τα οποία θα αναλάβουν την ενημέρωση για τον SARS-CoV-2, στα σχολεία και στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης τόνισε ότι οι υπηρεσίες του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής είναι σε εγρήγορση, ενώ σχεδιάζονται νέες δράσεις που θα συμβάλουν στην υγειονομική θωράκιση του Λεκανοπεδίου.

«Διανύουμε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο, κατά την οποία η ατομική και η συλλογική ευθύνη αναδεικνύονται σε ζήτημα μεγάλης εθνικής σημασίας. Έχουμε ακόμα τη δυνατότητα να αποτρέψουμε τα χειρότερα και να προστατέψουμε τους συμπολίτες μας και την οικονομία της χώρας», τόνισε ο κ. Πατούλης.