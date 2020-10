Παράξενα

Ένα ολόκληρο χωριό… έπαθε αλλεργία (βίντεο)

Πήγαν να μαζέψουν ελιές και γύρισαν γεμάτοι εξανθήματα. Το ασυνήθιστο φαινόμενο έχει αναστατώσει τους κατοίκους.

Πάνε να μαζέψουν τις ελιές τους και επιστρέφουν στο σπίτι τους με εξανθήματα στο σώμα τους οι ελαιοπαραγωγοί ενός ολόκληρου χωριού του δήμου Μαλεβιζίου, στο Ηράκλειο της Κρήτης, με συνέπεια να φοβούνται να συνεχίσουν το λιομάζωμα, αδυνατώντας να εξηγήσουν από μόνοι τους τι είναι αυτό που συμβαίνει.

Την υπόθεση αποκάλυψε η “ΚΡΗΤΗ ΤV”, με τους αγρότες να λένε πως έχουν αναζητήσει απαντήσεις τόσο σε γεωπόνους όσο και σε δερματολόγους, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχουν λάβει μία συγκεκριμένη και ολοκληρωμένη απάντηση, με τα σενάρια να δίνουν και να παίρνουν!

Οι αγρότες στο χωριό κάνουν τις δικές τους υποθέσεις, λέγοντας πως πρόκειται είτε για ακάρεα από τη σκόνη της ελιάς, είτε για τσιμπήματα από παράσιτα του δέντρου.

Οι αγρότες ζητούν επίσημες απαντήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς κυριαρχεί ο φόβος αλλά και ο κίνδυνος ελιές να μείνουν αμάζευτες και σε μια ελαιοκομική περίοδο η οποία χαρακτηρίζεται αρκετά καλή για την ευρύτερη περιοχή.

Η “ΚΡΗΤΗ ΤV” έδωσε στη δημοσιότητα, μάλιστα, και σχετικές φωτογραφίες, όπου φαίνονται τα σημάδια που εμφάνισαν στο σώμα τους ήδη φέτος, με την έναρξη της συγκομιδής της ελιάς, δεκάδες αγρότες που πήγαν να ραβδίσουν τις ελιές τους σε δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Μαλεβιζίου.

Σημάδια στα πόδια, στην κοιλιά, στην πλάτη, στις μασχάλες και όχι μόνο, γεγονός που έχει σκορπίσει ανησυχία στην ευρύτερη περιοχή, με αρκετούς αγρότες να φοβούνται πλέον να μαζέψουν τις ελιές τους. Όπως τόνισαν οι παραγωγοί, τα εξανθήματα εντοπίζονται σε διάφορα μέρη στο σώμα τους, πάντα σε μέρη καλυμμένα από τα ρούχα, όπως είναι η κοιλιά, τα πλευρά, η μασχάλη ή ακόμη και τα πόδια. Και τα εξανθήματα αυτά διαρκούν αρκετές μέρες και συνοδεύονται από φαγούρα, ενώ η ανησυχία είναι μεγαλύτερη για όσους είναι αλλεργικοί.

Μετά από επικοινωνία που είχαν με γεωπόνους και δερματολόγους, τα σενάρια που ακούγονται είναι δύο: Ή ότι προκλήθηκαν από τον πληθυσμό του δάκου ή από ακάρεα ελιάς.

Αυτό που ζητούν είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν σε αυτοψία στην περιοχή, προκειμένου να διαπιστωθεί η πηγή του κακού, ώστε στη συνέχεια να παρθούν τα αναγκαία μέτρα προστασίας για τους αγρότες.

Για το πρωτοφανές αυτό περιστατικό ενημερώθηκε η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, με αρκετούς αγρότες να κρατούν στάση αναμονής για το λιομάζωμα.

«Φοβόμαστε να πάμε στις ελιές»

Ο Χαράλαμπος Παντερής δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αυτό το πρόβλημα το αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια. Αυτό το πρόβλημα φέτος είναι πολύ μεγαλύτερο. Και έχουμε αγανακτήσει. Ζητάμε να δοθεί μια λύση. Πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες να επέμβουν άμεσα. Να βρουν τη λύση στο πρόβλημα. Διότι φέτος είναι μια καλή χρονιά. Κι ενώ θέλουμε όλοι μας να ξεκινήσουμε να μαζεύουμε ελιές, φοβόμαστε να πάμε. Εγώ έχω επικοινωνήσει με γεωπόνο, ο οποίος μου είπε ότι πιο πιθανό είναι ότι το πρόβλημα προέρχεται ή από μεγάλο πληθυσμό δάκου ή από ακάρεα, από σκόνη που βρίσκεται σε αδύναμα δέντρα. Αυτή είναι μία πιθανή εξήγηση. Όμως, δεν είναι επίσημη. Δεν είναι κάτι για το οποίο είμαστε σίγουροι. Δεν έχει δοθεί καμία επίσημη ανακοίνωση. Και δεν ξέρω αν έχει επεκταθεί σε όλη την Κρήτη το πρόβλημα αυτό ή αν είναι μόνο στην ευρύτερη περιοχή τη δική μας. Όμως, εμείς αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα και ακούω και πολλούς από την ευρύτερη περιοχή που φοβούνται να πάνε να μαζέψουν τις ελιές, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα».

Ο ίδιος, τέλος, λέει ότι φέτος δεν έχει ακόμα ξεκινήσει να ραβδίζει. «Από πέρυσι όμως που θυμάμαι, το πρόβλημα αυτό το αντιμετώπισα από την πρώτη μέρα που πήγα να μαζέψω. Εγώ πάντως πιστεύω ότι το πρόβλημα είναι από τη σκόνη που βγάζει το δέντρο της ελιάς. Τώρα, αν είναι από κάποιο έντομο ή από τα ακάρεα της σκόνης, δεν είμαι ειδικός για να μπορώ να μιλήσω με βεβαιότητα. Εμείς περιμένουμε να βρεθεί λύση και για να βρεθεί λύση θα πρέπει να ασχοληθούν οι αρμόδιοι με το πρόβλημα αυτό».