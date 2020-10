Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: Τι έδειξαν τα τεστ του ΕΟΔΥ στη Νέα Παραλία

Χιλιάδες πολίτες προσήλθαν για να υποβληθούν σε δωρεάν έλεγχο, καθώς κορυφώνεται η αγωνία για την διασπορά του ιού.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν, την Πέμπτη, δωρεάν rapid τεστ σε πολίτες, στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, στο ύψος του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ, πραγματοποιήθηκαν 3.402 έλεγχοι, εκ των οποίων ανευρέθησαν 252 θετικά δείγματα (7,4%), με διάμεση ηλικία τα 32 έτη.

Υπενθυμίζεται πως από τις 6 τα ξημερώματα, σήμερα, η περιφερειακή ενότητα της Θεσσαλονίκης έχει τεθεί σε καθεστώς lockdown, καθώς έχει περάσει σε επίπεδο συναγερμού 4 (Αυξημένου Κινδύνου).

Μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, δεν έκρυψε την ανησυχία του για τη διασπορά του ιού στην ευρύτερη περιοχή, το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου.