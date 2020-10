Τοπικά Νέα

Τρεις δικογραφίες κατά του γυναικολόγου για ασέλγεια σε πελάτισσες

Τι αναφέρουν οι γυναίκες που έχουν προσφύγει στην Δικαιοσύνη κατά του ιατρού, Τι υποστηρίζουν οι συνήγοροι του.

Τρεις δικογραφίες έχουν σχηματιστεί και εκκρεμούν ενώπιον του Πταισματοδίκη Ρόδου ως αυτοτελείς, παρότι έχουν κοινή βάση και ίδιο μηνυόμενο, εις βάρος του καταγγελλόμενου για τα αδικήματα του βιασμού, της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας, της κατάχρησης ανικάνου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη και εξύβρισης, γυναικολόγου – μαιευτήρα.

Ο μηνυόμενος από 17 γυναίκες ζήτησε χθες και έλαβε δια των πληρεξουσίων δικηγόρων του κ.κ. Μανώλη Κουτσούκου και Κώστα Αβδελλή, προθεσμία για να απολογηθεί την 20η Νοεμβρίου 2020 για την πρώτη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του και περιλαμβάνει δύο μηνύσεις. Μια δεύτερη δικογραφία με 11 μηνύσεις και μια ακόμη με 4 εκκρεμούν ενώπιον του κ. Πταισματοδίκη. Οπως έγραψε η «δημοκρατική», οι συνήγοροι του γυναικολόγου θα ενημερωθούν αρμοδίως για το υλικό που έχει συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της προανάκρισης που έχει διενεργηθεί ως σήμερα, λαμβάνοντας αντίγραφα της δικογραφίας, ενώ στις προθέσεις τους είναι να αιτηθούν την συσχέτιση του συνόλου των μηνύσεων σε μια δικογραφία προκειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο της «σαλαμοποίησης» ομοειδών καταγγελιών αλλά και για να υπάρξει συνολική απάντηση στα καταγγελλόμενα.

Επιβεβαιώνεται εξάλλου το δημοσίευμα της «δημοκρατικής» που θέλει τον δρόμο για την αξιολόγηση συνολικά της υποθέσεως να είναι μακρύς παρότι η παραγγελία που έχει δοθεί αρμοδίως από την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου έχει επείγοντα χαρακτήρα.

Η ποινική αξιολόγηση και ο χαρακτηρισμός των πράξεων για τις οποίες έχει καταμηνυθεί ο ιατρός δεν είναι εύκολη υπόθεση, ενώ δεν θα πρέπει να αναμένεται ταχεία ολοκλήρωση της έρευνας λόγω αφενός του όγκου της και αφετέρου διότι θα απαιτηθούν σε κάθε περίπτωση και πραγματογνωμοσύνες όσο και καταθέσεις από ιατρούς.

Οι δικηγόροι του γυναικολόγου σε δηλώσεις τους τονίζουν ότι ο εντολέας τους βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και έχει ενημερωθεί από τα ΜΜΕ, ενώ δεν γνωρίζει ποιες είναι οι γυναίκες που τον καταμήνυσαν.

