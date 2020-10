Πολιτική

ΚΙΝΑΛ - Καμίνης: Εν καιρώ η απόφαση για τη διεκδίκηση της ηγεσίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς σχολίασε τη φημολογία για ονομασία… ΠΑΣΟΚ και πού αποδίδει τα στάσιμα ποσοστά του Κινήματος Αλλαγής στις δημοσκοπήσεις.

Αποστάσεις κράτησε από την ονοματολογία των τελευταίων εβδομάδων για την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό “Θέμα 104,6”, ο βουλευτής Επικρατείας του Κινήματος Αλλαγής, Γιώργος Καμίνης.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το αν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές, που είναι προγραμματισμένες για τον Νοέμβριο του 2021, για την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής, είπε ότι ουδέποτε κάνει τόσο μακροπρόθεσμα σχέδια. «Έχουμε ηγεσία είναι η κυρία Γεννηματά είμαστε συσπειρωμένοι γύρω της, δεν είναι η ώρα για τέτοια πράγματα», είπε χαρακτηριστικά. Προσθέτοντας ότι θα αποφασίσει εν καιρώ.

Ο κ. Καμίνης, σχολίασε παράλληλα με ιδιαίτερα καυστικό τρόπο τη φημολογία για επιστροφή του “ΠΑΣΟΚ” στην ονομασία, λέγοντας ότι δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά και δεν είναι «σούπερ μάρκετ» τα πολιτικά κόμματα να επιστρέφουν στις ονομασίες. «Το ΠΑΣΟΚ, πλήρωσε ακριβά την οικονομική κρίση», ενώ πρόσθεσε ότι είναι κάτι που πληρώνει σήμερα και το Κίνημα Αλλαγής, εκτιμώντας ότι εκεί οφείλονται τα στάσιμα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις. Βέβαια όπως εκτιμά το Κίνημα Αλλαγής, κάνει σοβαρή και ουσιαστική αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή, σε όλα τα μέτωπα. «Δίνεται ένας σκληρός αγώνας», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Για τη βία στα πανεπιστήμια, τέλος, σημείωσε ότι έχει καταγγείλει και ως δήμαρχος αυτά τα φαινόμενα και τα θεωρεί απαράδεκτα. Αν η Πολιτεία, όπως είπε, δεν μπορεί να κάνει κάτι ώστε να λυθεί αυτό το πρόβλημα, τότε είπε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Υπενθύμισε και τις επιθέσεις που έχει δεχθεί και ο ίδιος στο παρελθόν.